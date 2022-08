AMERIČKI AMBASADOR HIL: ZSO ne bi bio jedinstven slučaj, slični primeri postoje i u drugim delovima Evrope

Zajednica srpskih opština (ZSO) ne bi bio jedinstven primer jer slični model koji je zamišljen na Kosovu i Metohiji postoji i u ostalim delovima Evrope, poručio je danas ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil.

On je to rekao odgovarajući na pitanje "Šta je razlog što US ne izdejstvuje da se formira ZSO na KiM", koje su mu građani postavili preko Tvitera.

"Ideja ovih pregovora je da se Kosovo i Srbija pripreme za svoju evropsku budućnost, i mislim da je ono što možemo videti u multietničkim društvima širom Evrope slično onome što je zamišljeno na Kosovu, a to je Zajednica srpskih opština, tako da ne bi bio jedinstven primer jer slični modeli postoje i u ostalim delovima Evrope", poručio je Hil.

(Kurir.rs)