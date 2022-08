VEĆ JE BILO KASNO, ZBOG TOGA JE POČELO BOMBARDOVANJE: Ovako je general Delić govorio o Račku, VOKER JE SLAGAO CEO SVET!

General Božidar Delić (66) preminuo je danas nakon duge i teške bolesti.

U jednom intervjuu general Božidar Delić prisetio se Račka, te rekao da je to bila izuzetno dobro izvedena policijska akcija, ali da je propust napravljen kasnije.

- Račak je bila jedna čisto policijska izuzetno dobro izvedena akcija. Izvedena je perfektno, ali se nije završila perfektno. Borbeni deo je urađen odlično, a sve posle toga je urađeno sa velikim brojem propusta, tako da smo na kraju imali posledice. U to vreme, negde početak 1999. godine i dolazak OEBS-a i Vilijama Vokera je u načelu trebalo da odigra pozitivnu ulogu za SRJ, ali samim dolaskom OEBS-a na teren videla se ta prava uloga, a prava uloga je bila da preživi OVK jer je ona do tada već dva puta bila potpuno potučena, da ne kažem eliminisana. Američki savetnici već dugo su bili na terenu, a dolaskom OEBS-a u toliko velikom broju, naša vojska i policija su morali da se povuku, da samo budu na malom broju lokacija i sporazum je predviđao da oni (Albanci) ne mogu da se vrate na položaj i teritoriju koju napušta vojska i policija, ali OEBS to nije ispoštovao. To je uvek pravdao tvrdeći da oni nemaju komandnu strukturu, ali to je samo bio izgovor jer su oni mogli otkriti ko su albanski komandanti, a mogli su i nama dozvoliti da mi to dovedemo u red. To je trajalo duže vreme i postalo je neizdrživo - ispričao je medijima tada general Delić.

General je u jednom intervjuu objasnio kako Voker prevario ceo svet i optužio Srbe za "ubijanje nevinih albanskih civila".

- Onda je vojska počela da izlazi iz kasarni pod formom vežbi i svaki put bude napadnuta, a onda se brani, tj. krene da uništi onog ko je napao, a oni protestvuju. MUP je to organizovao u toku noći, zaposeo položaje, nije bilo potrebe da reaguje vojska. Sve je odrađeno kako treba, došao istražni sudija, započeo uviđaj, ali ne može se vršiti uviđaj pod vatrom, takva je bila konfiguracija zemljišta, te je uviđaj prekinut, ostavljena je jedna policijska jedinica da čuva. Ona je to iskomplikovala, nisu smeli da odu. Kad su se povukli, stvoreni su uslovi da Voker odradi svoj deo posla. Tek kada je napravljen sporazum, onda je odrađen uviđaj, ali je Voker već celom svetu rekao da su "pobijeni civili". Zbog toga je počeo rat, a kada su bila suđenja u Hagu (Vladimiru) Lazareviću, (Nebojši) Pavkoviću i (Slobodanu) Miloševiću, još kod Miloševića smo u pripremi za to svedočenje nas nekoliko radili par meseci sve spiskove albanskih jedinica sa tih prostora, od 40 ili 41 poginulog za 35 ili 36 smo pronašli kojoj jedinici pripadaju. Kada smo to dostavili u Hagu, oni su odmah odustali od optužnice za Račak, kao da ga nikada nije ni bilo i više niko nije pomenuo Račak zbog koga smo mi dobili bombardovanje. To se kod nas tako dešava - ispričao je u jednom intervjuu general Boža Delić.

