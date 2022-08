OVAKO JE GENERAL BOŽA DELIĆ GOVORIO O VOJNICIMA: Čudili su se kada me vide da radim to, a OD STRAREŠINA JE TRAŽIO SAMO JEDNU STVAR

General Božidar Delić (66) preminuo je danas nakon duge i teške bolesti.

Javnost Srbije potresla je ova vest. Njegova smrt je potresla i njegove preživele vojnike, div-junake, koji su uvek u superlativu govorili o generalu i koji se danas opraštaju od generala Delića. I general Delić je u svojim intervjuima uvek isticao privrženost vojnicima.

- U ratu dolazi do situacija kada se mora biti na čelu, i moraš biti faktor. Ipak, oficir je profesionalac, učio je ceo život za to, a došao mi je mlad čovek, sa 19, 20 godina. Prirodno je da i postoji neka vrsta straha. On treba isto tako da se prevaziđe i ne bi trebalo da utiče na njegov angažovanje u borbi. Tada je uloga starešine ogromna - rekao je u jednom intervjuu general Delić.

General Boža Delić bio je omiljen među vojnicima. Često je u intervjuima pričao da su njegovi vojnici njegova deca.

- Zato sam ja uvek bio tu kada je nešto trebalo. Kada vojnici dožive situacije poput one da sam išao da izvučem ranjene, a oni znaju da ja to nisam morao da radim, i da to nije moj posao, da to treba da radi neko iz nižeg čina, to utiče. A kada to uradite nekoliko puta, onda te priče obiđu celu vojsku. Ponekad su čak i preuveličavali. Nekad sam imao priliku i da kažem da slušajući svoje vojnike, izgleda da imam i krila. Takve stvari su važne za borbeni moral. Bitno je bilo i kada vojnik vidi kako je organizovano sanitetsko obezbeđenje. Mogli smo da izvedemo sve vrste operacija i da spasimo mnogo života. Kad vojnik vidi da ti vodiš računa kada će on dobiti vodu ili hranu, nikada ga ne ostavljaš samog, to je bilo bitno. Tako su me učili, a ja sam se tako i ponašao, ali sam takvo beskompromisno ponašanje zahtevao i od svojih starešina. Često sam im govorio da je nedopustivo da se desi da neko ostavi vojnika u nekoj teškoj situaciji, ranjenog ili mrtvog - ispričao je general Delić medijima tada.

Kurir.rs

