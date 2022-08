TUKLI SU ME VIŠE OD POLA SATA, IZMEĐU SEBE PRIČALI NA ALBANSKOM: Baka Božana iz Severne Mitrovice o torturi koju je preživela

Božana R. (84) iz Severne Mitrovice oporavlja se na odeljenju intenzivne nege u bolnici u Severnoj Mitrovici, nakon što su je brutalno pretukla dvojica maskiranih napadača koji su pokušali da je opljačkaju.

Božana kaže da su provalnici sa njom komunicirali na srpskom, ali da su međusobno pričali na albanskom.

"Ovaj koji mi je tražio pare pričao je na srpskom, a oni su među sobom komunicirali na albanskom. Jedan drugog su pitali da li su našli nešto. Ponavljala sam da nemam novca i da sam ovlastila unuku da podiže novac u banci kako bi popravljala kuću", ispričala je Božana.

foto: Printscreen Youtube

U razgovoru za Kosovo onlajn sagovornica kaže da su maskirani napadači u njenu kuću upali negde oko 22.15, tako što su silom otvorili vrata.

"Gledala sam utakmicu, ja sama živim u ulici Rudarske čete. Samo što me je uhvatio prvi san neko je počeo da lupa na vrata. Vikali su 'otvaraj vrata', ja sam pitala da kažu ko su, ali su oni izvalili vrata koja su stara i ona su se otvorila. Čim su ušli tražili su pare uz reči da im je moj sin rekao da imam pare. Pitala sam koji sin, moj sin je umro", kaže Božana.

Ona je ispričala da je tortura trajala više od pola sata i tokom tog vremena jedan od napadača je tukao dok je drugi preturao stvari po kući.

"Vezali su mi ruke i noge i pesnicama su me tukli, čupali su me za kosu i glavom su me tukli o pod. Kukala sam, dok me je jedan od njih držao za usta i pretio da ne kukam. Ponavljala sam da nemam para, ali nisu verovali. Pretili su mi da će me ubiti, zaklati, rekla sam im - zakoljite me, ja pare nemam da vam dam", rekla je Božana.

(Kurir.rs/Kosovo online)