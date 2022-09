MALE NADE ZA DOGOVOR BEOGRADA I PRIŠTINE O REGISTARSKIM TABLICAMA: Kurti je tvrdoglav, Boreljov optimizam neosnovan

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozep Borelj izrazio je optimizam da će Beograd i Priština, nakon dogovora o ličnim kartama, postići i sporazum o registarskim tablicama, i to tako da obe strane budu zadovoljne.

Teža stvar

Ukazujući da je pitanje registarskih tablica teže od pitanja ličnih karata, on je za RSE rekao da ne očekuje da će se to desiti odmah, ali da ipak postoji period od dva meseca koji je kosovski premijer Aljbin Kurti prihvatio kako bi izbegao situaciju koja bi mogla da stvori veću opasnost. Borelj je poručio da se zalaže za rešenje o tablicama koje obe strane mogu da prihvate.

- U mojoj ulozi, moram da pokušam da razumem obe pozicije, pozicije Srba i Kosovara. Šta se nalazi iza pitanja identiteta, da ste država, da ste nacija koju nije priznalo mnogo zemalja širom sveta, čak i unutar Evropske unije. Rešili smo problem ličnih karata i, recimo, pasoša, slobodnog kretanja ljudi. Tablice je teže rešiti jer tu nije reč samo o kretanju nekoga, to je imovina koja se može prodati i kupiti. Ali ja sam optimista. Mislim, za nekoliko nedelja, a do tada ćemo imati dvomesečni period, to nije nešto što će se desiti sutra. A kosovski premijer Aljbin Kurti je prihvatio proces od oko dva meseca kako bi izbegao situaciju koja bi mogla da stvori veću opasnost - rekao je Borelj.

Neće neutralne oznake

Imajući u vidu da Priština ne želi da prihvati neutralne registarske tablice, što je bio predlog posrednika u dijalogu Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, već da insistira na preregistraciji vozila sa srpskim registarskim oznakama gradova na Kosovu (KM, PR, ĐA itd.) na RKS registarske oznake, što pak nije prihvatljivo za Srbiju, karijerni diplomata Zoran Milivojević smatra da je jedino rešenje da se zadrži aktuelna praksa.

- Ne znam, pre svega, na čemu gospodin Borelj gradi taj optimizam, imajući u vidu da je Kurti rekao da ne menja stav i da će insistirati na primeni jednostrane mere koju je već hteo da primeni, a koja je zasad samo prolongirana. Prema tome, ne očekujem da prištinska strana promeni stav. Isto, naravno, važi i za srpsku stranu. Jedino moguće je da gospodin Borelj bude optimista ako Brisel izvrši pritisak na Prištinu, i to uz pomoć Zapada, jer sam nije u stanju to da uradi. Inače, jedino rešenje koje bi bilo racionalno i politički oportuno je da se ne menja praksa koja je bila do sada i koja je obezbedila mir i stabilnost proteklih 15 godina - kaže Milivojević.

Ukazuje i da će ako Priština ostane čvrsta u svom stavu, biti ozbiljnih problema:

- Doći će do eskalacije i tenzija sa ozbiljnim posledicama, jer ne treba očekivati da se Srbi poklone kosovskoj strani.

Predsednik Aleksandar Vučić Ne vidi se rešenje za tablice na KiM Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da, bez obzira na optimistične izjave nekih evropskih predstavnika, trenutno ne vidi rešenje za tablice na KiM. On kaže da će Priština svakako nastaviti sa svojom kampanjom i pokušati da natera Srbe da promene tablice na svojim vozilima. Dodaje i da je Kurti u Briselu rekao da veruje da će imati velikog uspeha - da Srbi zamene tablice KM. - To je proces koji će da traje, ali ostaje nam da čekamo i vidimo, očekujem važne razgovore posle Otvorenog Balkana i posete Erdogana. Imaćemo mnogo posrednika koji će dolaziti iz Evrope i sveta, ali u ovom trenutku ne vidim nikakvu mogućnost pomaka jer ne postoji želja kod Prištine da razgovara o racionalnim i kompromisnim rešenjima - rekao je Vučić.

