MODEL DVE NEMAČKE ZA KIM JE MINSKO POLJE ZA SRBIJU! Stručnjaci: Mi smo EU više potrebni, nego ona nama MORAĆE DA POPUSTE

Model dve Nemačke za KiM je više neka vrsta teorije, nego stvarnost. Nepoznavanja samih činjenica šta sve sadrži taj sporazum, to bi bilo za Srbiju gaženje po minskom polju, smatra Aleksandar Gajović.

Brojni predlozi su se čuli za rešenje kosovskog čvora, ali svih ovih godina nijedan se nije pokazao uspešnim, a umesto novih i konstruktivnih, stižu reciklirani i nepouzdani.

Tako je ponovo oživljen model - dve Nemačke, a u Prištini se već spekuliše i pita da li to znači da je predsednik privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odustao od međusobnog priznanja.

Još jedna nezvanična vest je da se i Ketrin Ešton, nekadašnja komesarka EU za spoljnu politiku vraća u igru i uključuje u pregovore i to sa Miroslavom Lajčakom, izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine. Iako je model dve Nemačke varijanta koja ne obavezuje Srbiju da prizna tzv. Kosovo, ipak bi ono dobilo određenu potvrdu državnosti jer bi postalo član Ujedinjenih nacija, a to je za Srbiju neprihvaljtivo.

Gosti Usijanja su dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije i Aleksandar Gajović, književnik i novinar.

- Mislim da je taj model više neka vrsta teorije, nego stvarnost. Čini mi se da se upravo zbog nepoznavanja samih činjenica šta sve sadrži taj sporazum, da bi to bilo za Srbiju gaženje po minskom polju. Sporazum između dve Nemačke nastao je 1971. godine odnosno 25 do 26 godina posle rata i trajao je do rušenja Berlinskog zida. Ovde mi nemamo Berlinski zid, bile su totalno drugačije geopolitičke okolnosti tada da bi se taj isti model primenio. Šta je u toj modifikaciji ja ne znam, kao ni javnost - rekao je Gajović.

- Zapad je ovog puta naišao na tvrdo, jer smo mi pokazali da nećemo priznati Kosovo ma kakva cena to bila. U jednoj takvoj atmosferi, a meni se čini da EU više treba da mi postanemo član evropske zajednice nego što to nama treba. Da će oni biti spremni da popuste na neku vrstu kompromisa i da će Srbija zajedno sa Kosovom po nekom modelu Farskih ostrva ili Genlanda uđe u EU - rekao je Petrović.

