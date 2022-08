KO NAM GARANTUJE DA NISU HTELI DA ŠPIJUNIRAJU ZA PRIŠTINU? Eksperti: Da su došli do naše vojne strategije, OVO BI SE DOGODILO

Da su strani vojni atešei došli do naših vojnih informacija, Priština bi nam priredila ozbiljno iznenađenje, smatra Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je združenoj taktičkoj vežbi Vojske Srbije i Žandarmerije MUP na Pasuljanskim livadama - Sever 2022. u Kneževu polju. Nakon otkrivanja spomenika književniku Radovanu Belom Markoviću podsetio je na njegov rad, naglasivši značaj podizanja spomenika velikom srpskom piscu.

Predsednik Vučić je odgovarajući na pitanja novinara u Kneževu polju rekao da u naše garnizone i kasarne može da se uđe samo uz dozvolu vrhovnog komandanta i da to mogu da učine nadležni državni organi, te potvrdio da su vojni atašei nekih zapadnih zemalja želeli da obiđu kasarne u Raškoj i Novom Pazaru "najverovatnije zbog situacije na KiM", ali da je on to glatko odbio kao vrhovni komandant oružanih snaga a u skladu sa Ustavom.

Nemaju šta strani vojni atašei da rade u našim garnizonima i da gledaju šta ima u našim kasarnama, naglasio je Vučić.

- Njih očigledno interesuje nešto što nisu mogli da dokuče na drugi način. Ima tu jedna dobra stvar, a to je da se dobro kriju naši obaveštajni podaci. Te dve kasarne su blizu KiM i nastoje da vide da li paralelno sa pripremama prištinske vojske za neku vojnu intervenciju prema golorukim Srbima na KiM. Da li i Srbija paralelno planira neke vojne aktivnosti u smislu da zaštiti svoj narod. Želeli su da vide koji način intervencije će to biti i kojim snagama mi raspolažemo - rekao je Karan.

- Predsedniku kao vrhovnom komandantu je potpuno jasno šta oni hoće. Žele da dođu do naših elemenata strategije i za drugu stranu za koju rade ili će im ustupiti obaveštajne podatke daju materijala da nam prirede ozbiljna iznenađenja. Nije mala stvar da oni znaju da li ćemo mi ići sa oklopnom tehnikom prvo ili pešadijom. Ako imaju takve informacije lako mogu da pripreme protivoklopne sisteme ili snajperska gnezda i minsko polje za pešadiju - rekao je Karan.

Prof. dr Radomir Milašinović, osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma, smatra da je predsednik Aleksandar Vučić uradio dobru stvar što nije dozvolio da se zapad meša.

- Veće je iznenađenje što im je zabranjeno. Posle toliko godina se neko setio da im kaže da ne mogu u našoj kući da imaju uvid u sve dokumente i strategije. Od 2000. godine pa sve do ove nove Vlade oni su sve dobijali na tacni od izdajnika ove zemlje - rekao je Milašinović.

