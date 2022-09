MILO U PANICI: Đukanović opet udario na SPC, hoće da skrene pažnju s istrage protiv njega za kriminal!

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović opet je sramno napao Srpsku pravoslavnu crkvu. On je rekao da "SPC nije nikakva verska organizacija, već da je reč o kriminalizovanoj i paravojnoj strukturi, koja se krije iza vere ljudi u Boga"!

Đukanović je, prema oceni sagovornika Kurira, ponovo posegao za već oprobanim receptom - da odvuče fokus sa obnovljene istrage protiv njega za pranje para, ali i zbog navoda tamošnjih političara o umešanosti u šverc cigareta! Đukanović je u intervjuu lokalnoj podgoričkoj Gradskoj TV naglasio da "SPC zloupotrebljava čista uverenja vernika kako bi služila najmračnijoj ideologiji današnjice koju zastupa Rusija." On je optužio SPC i da radi u interesu ruskog hegemonizma i širenja haosa u Evropi, a sve u nadi da će, u skladu sa svojim velikosrpskim nacionalističkim težnjama, vratiti Kosovo, a pride dobiti i Crnu Goru.

- Ono što danas radi Kremlj, kroz reviziju istorije i povratak u doba Hladnog rata, uz način na koji to radi uz izazivanje kriza, pa i na Balkanu, otvarajući velikosrpskom nacionalizmu iluziju da će vratiti Kosovo, a pride dobiti i Crnu Goru, predsatvlja pravljenje ozbiljnog haosa. Rusija u svemu tome ima ogromnu podršku i pomoć implementacionih agencija kakva je SPC - rekao je Đukanović.

Dodao je da je SPC zbog toga "daleko od verske organizacije" i da je "reč o izvitoperenoj organizaciji".

Đukanović je rekao da će se "zbog svog delovanja na području bivše Jugoslavije u poslednjih 30 godina SPC naći na tapetu odgovornosti za mnoga zlodela koja su se u tom periodu dogodila."

foto: Printscreen Youtube/ in4snet

Komentarišući Đukanovićeve napade na SPC, sveštenik i dugogodišnji paroh gornjogrbaljski, otac Miajlo Backović za Kurir kaže da ovaj nastup crnogovrskog predsednika, kao i njegova česta pojavljivanja u medijima poslednjih dana jasno pokazuju da je bivša vlast pod velikim pritiskom i da unutar njenih redova vlada velika nervoza.

- Suočena sa sve izvesnijim dogovorom stranaka pobednica na izborima 2020. o formiranju nove vlade, ali i ozbiljnim optužbama za šverc cigareta, bivša vlast na čelu sa liderom DPS i još uvek aktuelnim predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem je u ozbiljnim problemima. Zbog toga pribegava starom i već toliko puta oprobanom receptu - objašnjava Backović. Dodaje da se uvek kada se u Crnoj Gori želi sakriti nešto ili skrenuti pažnja sa nečega potežu identitetska pitanja i pitanja crkve.

- Kao sveštenik i čovek, razumem nervozu i napetost Mila Đukanovića, ali to ne opravdava način njegovog obraćanja SPC i Mitropoliji crnogorsko-primorskoj. Osim što verbalno napada SPC i optužuje je da je to kriminalna i paramilitarna organizacija, Đukanović bi mogao i da priloži neke dokaze za to ili da pruži dokaze da srpski narod nije diskriminisan u Crnoj Gori poslendjih 30 godina. Tek onda može da drži pridike i lekcije o moralu. Do tada bi mu bilo bolje da gleda šta će sa obručem optužbi za organizovani kriminal, šverc cigareta i narkotika koji se sve više steže oko njega - naglašava Backović.

Željko Injac Hvata se za slamku spasa Verski analitičar Željko Injac smatra da su Đukanovićevi napadi na SPC "hvatanje za slamku spasa". - Njemu postaje jasno da je pušten niz vodu od strane svojih doskorašnjih mentora i zaštitnika sa zapada. Jasno mu je da je dato zeleno svetlo za raspakivanje njegovog režima koji je 30 godina pravio kriminalnu hobotnicu koja se razgranala i u Crnoj Gori i u regionu pružajući svoje krake u sve vidove organizovanog kriminala od šverca cigareta, preko trgovine narkoticima do ubistava - kaže Injac. foto: Printscreen Ističe da taktika plašenja Rusijom i Srpskom pravoslavnom crkvom kao produženom rukom Rusije na Balkanu više nema prođu. - Pokušaj da sebe predstavi kao jedinog političara koji može da se suprotstavi širenju uticaja Rusije više ne pije vodu, a Đukanović je definitivno prošlost - zaključuje Injac.