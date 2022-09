SRBIJA MOŽE MNOGO DA NAUČI OD ERDOGANA! Stručnjaci za Kurir TV: Turski predsednik šalje VAŽNU PORUKU

Mihajlo Karna politikolog religije i Srboljub Peović sa Instituta za evropske studije istakli su je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan najveći diplomata u savremenoj svetskoj politici.

On uspeva da održi dobre odnose na svim frontovima, kako su stručnjaci istakli, a poseta predsedniku Aleksandru Vučiću ima višestruki značaj.

- U pitanju je kulminacija dobrih odnosa Srbije i Turske koji su započeti 2009. godine, a posebno pojačani 2018. godine. Ovo je još jedna poseta u nizu, pogotovo što je Redžep Erdogan jedan od najvećih lidera koji se zalaže za mir i veoma je važna njegova poseta ovde i sa te tačke gledišta - istakao je Peović.

Turska jako dobro igra, a svojim primerom ona pokazuje baš u Srbiji kako dobro igra.

- Globalna slika uvek može da se prenese na Balkan, a pojavom Turske i njenom diplomatijom ona pokazuje da je prisutna svuda i da njoj nije u interesu da dođe do sukoba na Balkanu - kaže Karna.

- S obzirom na moć koju ima, Turska je u poslednjih desetak godina pokazala da može da utiče na EU kada je u pitanju pritisak na Srbiju u vezi sa pitanjem Kosmeta - istakao je Peović.

- Videli smo kako je to urađeno sa muslimanima iz Sandžaka. Postoji čitav niz alata kojim ona može da utiče na ove prostore. Ona posmatra sebe kao regionalnu silu koja bi želela da bude ovde najdominantnija - istakao je Peović.

Erdogan je jako stabilan, a i mora da pokaže jasnu sliku da on to i jeste, s obzirom na to da idu izbori u Turskoj, istakao je Karna.

- Turska se nameće i kao vođa čitavog muslimanskog sveta, i jasno pokazuje da može da brine o svima - kaže Karna.

Vidimo da se potez Erdogana da bude posrednik u rusko-ukrajinskoj krizi veoma isplatio, ističe Karna.

- To je bio ozbiljno riskantan potez, ali su se svi pomirili sa njegovim stavom - kaže Karna.

Benefiti Srbije pre svega su ekonomski, istakao je Peović.

- Turska je jedina zemlja na svetu koja ima dobru saradnju na svim frontovima. Ona sarađuje i sa NATO, a ima dobar odnos i sa Šangajskom zajednicom, što pokazuje da je Erdogan glavni svetski doplomata - kaže Peović.

