VRH DB O 5. OKTOBRU! Knjiga bivšeg zamenika direktora BIA digla Srbiju na noge: STRANE SLUŽBE FINANSIRALE PAD MILOŠEVIĆA?!

U svojoj novoj knjizi "Služba 2" bivši operativac DB-a i nekadašnji zamenik direktora BIA-e Goran Živaljević otkriva detalje o radu stranih obaveštajnih agencija u Srbiji, vrbovanju saradnika i 5. oktobru. Ubistvo Zorana Đinđića zateklo ga je na mestu drugog čoveka BIA.

Kada napišete knjigu o delikatnim temama i niko ne ospori nijednu pisanu rečenicu, već se sve svede na par ličnih uvreda znate da ste taksimetarski precizno naplatili svoje kritike svake vlasti, navodi Živaljević.

Podjednak je broj stranica gde se naša služba kritikuje i hvali. Volju naroda nijedna služba ne može i ne bi trebalo da zaustavi. Strani interesi nisu uvek loši po Srbiju, ali uglavnom budu uprljani uglovima viđenja naših komsija o nama. Time postaju najbolji tumači Srbije sa štapom i šargarepom u svojim rukama za strance koji dolaze izdaleka.

foto: Profimedia

Prof. dr Ilija Kajtez, sa fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, smatra da je svako veće dešavanje u Srbiji zapravo neka vrsta delovanja stranih službi.

- Sve što se ovde dešava u većoj ili manjoj meri je realizacija pripreme ili delovanje stranih službi. Prema tome koriste se domaće snage da to samo realizuju. Dakle, čak i taj čuveni 5. oktobar iako se kaže da je to bio spoj većinskog osećaja građana zemlje postavlja se pitanje da li je to bilo tako. Strane službe su mogle preko bitnih ljudi i medija da utiču na to - rekao je Kajtez.

foto: Kurir televizija

Ljuban Karan, bivši oficir Kontraobaveštajne službe i potpukovnik u penziji, tvrdi da je 5. oktobar na neki način nameštaljka jer su ljudi plaćeni kako bi podigli pobunu.

- Tu više nema nekih velikih tajni. Živaljević je mnogo zakasnio sa pisanjem knjiga, mnoge knjigu su napisane i ranije, a čak su se i izjasnili mnogi funkcioneri zapadne demokratije o tom vremenu. Recimo ambasador Montgomeri i mnogi drugi detaljno su opisali odakle se vodila ta bitka za prevrat u Srbiji. Centar je bio u Budimpešti. Svi oni koji su nešto predstavljali od tih aktera koji su bili zaduženi da podižu temperaturu u Srbiji išli su u Budimpeštu po pare - rekao je Karan.

foto: Kurir televizija

- Svaki taj dolar koji se dobije odande mora nekako da se opravda. Kako? Akcijom. Srbija je u to vreme bila premrežena tim agentima uticaja u različitim sferama i strukturama i koji su imali uticaj na svoje sugrađane. Na njihovu reč onaj deo naroda koji njih poštuje i uvažava ustaje i polazi - rekao je Karan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:03 MILOŠEVIĆ NIKADA NIJE OTIŠAO NA TITOV GROB: Joška Broz brutalno o prošlosti OVAJ IZAZOV JOŠ NIJE PRIHVATIO NIKO OD POLITIČARA