UŽASNO JE TEŠKO, SAMO DA NE DOĐE DO RATA NA KIM! Đukanović: Pojedinci pokazali NEZRELOST: Albancima dali prostora da izmišljaju

Vladimir Đukanović narodni poslanik i član predsedništva SNS izrazio je zabrinutost za bezbednost u južnoj pokrajini Srbije.

On je u jutarnjem programu Kurir televizije istakao da nam predstoji teška zima, a da svako odstupanje od jedinstvenog mišljenja o Kosovu i Metohiji u Narodnoj Skupštini predstavlja izraz političke nezrelosti.

- Pojednici tako samo daju albanskim medijima prostora da kažu da nije uspostavljeno jedinstvo, iako izgleda kao da jeste - rekao je Vladimir Đukanović, narodni poslanik i član predsedništva SNS.

Bila je poenta da se izglasa ono što je do sada urađeno, a besmislica je izmišljati neku toplu vodu i postavljati granice, koju su već postavljene Ustavom Republike Srbije - istakao je Đukanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

- Ključna stvar za naredni period je da ne dođe do rata. Od početka prošle nedelje imate bar jedno četiri, pet novih sukoba. Imate ozbiljne probleme širom sveta, a nama je jedini cilj da ne dođe do rata. Užasno je teška situacija, a ja sam bio šokiran da pojednici u skupštini nisu znali da mi ne možemo da vratimo dijalog o KiM u UN. Mi smo krivi što se to dogodilo, neka vlast je tada prevarila ruske partnere i mimo njihovog znanja prihvatili to - kaže Đukanović.

Briselski sporazum je omča njima oko vrata, naveo je Vladimir Đukanović.

- Mi smo tako kupili devet godina da ojačamo i da vratimo dijalog za sto. On nije idealan, ali da nismo to uradili mi bismo nestali. Ne bismo imali kako da odgovorimo, jer nismo imali vojsku. Sada imamo čime da odgovorimo - kaže Vladimir Đukanović.

Postoje velike sile kojima je ovde cilj da izbije sukob, ističe Đukanović.

- Ako se dogodi sukob svi investitori odavde će otići. Mi moramo da vodimo računa o ekonomiji, ali sam veliki pesimista kada je u pitanju celokupna situacija s obzirom na to kakvo nam vreme ide i kakva nam zima ide - kaže Đukanović.

