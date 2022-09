DAN SRPSKOG JEDINSTVA! Analiza Časlava Koprivice: Da li su u opštoj krizi jedino sloga i jedinstvo garant slobode?

Drugu godinu za redom Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva slobode i nacionalne zastave. I nije slučajno da je upravo 15. septembar izabran za ovaj praznik, jer je tog dana 1918. godine probijen Solunski front čime je počeo silovit juriš vojnika koji su krenuli u oslobođenje.

Sećajući se događaja koji je Srbima doneo slobodu, danas su na centralnoj manifestaciji u Bijeljini poslate poruke ujedinjenja, bratske ljubavi, mira i slobode.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da "u vreme kada ceo svet ratuje, mi treba da shvatimo da samo sebe imamo", a da "oni koji su nasrnuli na KiM i hoće da ga otmu, neće dobiti ni pedalj srpske zemlje".

Da li su u opštoj krizi jedino sloga i jedinstvo garant slobode? Da li to jedinstvo imamo? Da li je moguće naći širi društveni konsenzus oko najvažnijih nacionalnih interesa?

Na sva ova pitanja odgovor je dao u Usijanju Koprivica:

- Kada imate jedinstvo onda ne morate da pozivate na njega, ni da ga slavite. To treba da je naša realnost. Kada je reč o nama, tu je nezahvalno pokušavati odrediti. Imamo dva ekstrema, totalno jedinstvno i totalno anomiju. Kada govorimo o našoj situaciji, imali smo izjavu koja je došla uoči praznika a to je da treba da se izvrši razgraničenje na KiM. Ako se pozivamo na jedinstvo, ja mislim da je to štetna izjava - rekao je Koprivica i dodao:

- Čini mi se da je tu optimalna situacija. Postoje oblasti gde je neophodno jedinstvo, ali i oblasti gde nije nužno. Pitanje budućnosti, koje je temeljno, ako od toga nema saglasnosti onda možemo da slavimo praznik koliko god hoćemo. Ako se govori o retrospektivi i perspektivi, mi oko ključnog pitanja nemamo saglasnost - izjavio je Koprivica.

