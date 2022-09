SRBIJA NE SME DA UPADNE U ZAMKU RETORIKE EU! Analitičari: Prave veštački pritisak, realnost mnogo drugačija

Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, istakli su da Srbija ne sme da upadne u zamku koju nam nameće zapad da, pod izgovorom "stavarnosti" prihvatamo sporazume koje nam nameći.

Mitić je u jutarnjem programu Kurir televizije istakao da je susreti predsednika Srbije u Njujorku sa političkim zvaničnicima Amerike ojačavaku odnos naše dve zemlje.

foto: Kurir televizija

- Ovaj susret je u kontekstu jačanja odnosa sa Amerikom. Koliko nas Amerikanci razumeju po pitanju naših fundametalnih potreba, nisam baš siguran. Tu će teško doći do nekog pomeranja, ali to ne znači da mi ne treba da razgovaramo sa njima. Amerikanci su podržali otvoreni Balkan. Teško da će oni odustati od jednog dvoličnog stava prema teritorijalnom integritetu - kaže Mitić.

Da biste ušli u UN morate da imate više od polovine, a to nemaju.

- To je stvaranje tenzije koju oni kao rešavaju. To je opravdavanje njihovih snaga na našem prostoru. Da biste ušli u UN, vi morate da imate većinu glasova, a tzv. Kosovo to nema. To je više prazna puška koja opasno zvuči. Ovo je trka sa vremenom, svojim radom, kvalitetom, uspešnošću države u kriznim momentima vi možete da dovedete Međunarodnu zajednicu pred svršen čin. Naše je da se borimo i ojačavamo zemlju. Oni nesvesno rade u korist svoke štete, politikom devedesetih, sada toliko godina posle svih dešavanja u regionu besmisleno je voditi istu politiku, a to govori o degradaciji zapada koji nije u stanju svoju politiku da prilagodi fleksibilno i traži nova rešenja, to je ključna stavka koja će ih koštati mnogo - kaže Dejan Miletić.

foto: Kurir televizija

U ovom predlogu se navodno govori o prihvatanju "stvarnosti" što je eufemizam, kaće Mitić.

- Vremenski okviri su veštački nametnuti, njih jako boli to što ovih pet država ne priznaje KiM u okviru EU. Zato oni nas pritiskaju da mi prihvatimo bilo kakvo rešenje, kako bi oni tim državama imali da pokažu. Mi ne smemo da upadnemo u takvu zamku i retoriku. I ne smemo da šaljemo nekoherentne poruke - kaže Mitić.

foto: Kurir televizija

Inflacija kuca na vrata i EU, tako da ti novci o kojima oni pričaju da će nam dati u zamenu za priznanje KiM nemaju istu vrednost.

- Sve će manje biti novca. Menja se i svet i ambijent. Sve se planski radi da bi se kreirala neka destabilizacija. Da EU uvela sankcije negde, onda mora da ima konsenzus svih država i nema razloga da se tako ponaša prema Srbiji. EU urušava Srbiju - zaključio je prof. dr Miletić.

