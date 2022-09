BRNABIĆ: Verujem da ćemo svi danas biti ponosni na našeg predsednika Republike

Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku nastavio borbu za interese Srbije.

- Vučić je juče u Njujorku imao više od 20 sastanka. Možete li da zamislite koja je to sposobnost, koncentracija, želja i borba za interese Srbije? Ne govorite isto sa predstavnicima različih država. Međutim, danas je najvažniji dan - istakla je Brnabić.

Kako je dodala, Vučić ima jako važan intervju za američke medije i to će biti istorijska vidljivost za Srbiju i da se čuje istina i šta imamo da kažemo.

Zatim sledi, sastanak sa kineskim ministrom spoljnih poslova Van Gijem, pa obraćanje na Generalnoj skupštini UN.

- Nikada nisu bili veći pritisci na Vučića i oni idu na dve tačke - uvođenje sankcija Rusiji i finalno rešenje za Kosovo i Metohiju - dodala je Brnabić koja je uverena da ćemo se i večeras kao i toliko puta osećati ponosno.

Ona je istakla da stopa nezaposlenosti u Srbiji nastavlja da pada i odšla je na 8,9 odsto.

- U 2022. godini smo privukli 2,7 milijardi evra stranih investicija i nadam se da ćemo nastaviti - istakla je Brnabić.

Srbija je u subotu pokazala da je ozbiljna država

Brnabić je osvrnuvši se na Evroprajd, rekla da je Srbija pokazala da je ozbiljna država koja na prvom mestu poštaje sve svoje građane, svoji Ustav i sve zakone, ali na prvom mestu ono što smo rekli građanima, to smo i ispunili.

- Ono što je postojalo kao provokacije, ti ljudi će naravno odgovarati, kao u svakoj normalnoj zemlji, kao i oni koji su pokušali da probiju kordon policije i napali policiju - istakla je Brnabić.

Ona je ukazala da su i samo učesnici osudili sve provokacije od strane ljudi koji su učestvovali u tome i mislim da je to prvi put i to me ohrabruje.

- Pokazalo se da pristojni ljudi, koji mogu da se razlikuju u svojim stavovima i razmišljanima su na istoj strani - svako ima pravo da šeta, ali neke stvari su nedopustive i nisu promocija ljudskih prava već eksplicitno vređanje osećanja nekih drugih ljudi i kao takve treba da se sankcionišu - dodala je Brnabić.

Poplava lažnih vesti sa namerom destabilizacije Srbije

Brnabić je posle Prajda usledila poplava novih lažnih vesti sa jasnom namerom da se destabilizuje Srbija.

- Juče sam demantovala informacije o poskupljenu struje, cena je najniža u Evropi i tako će ostati. Mi je subvencionišemo kako bi zaštitili zaše građane i pomogli da naša privreda bude konkurentnija - istaka je mandatarka. On je rekla da je laž da će cena biti 120 evra po megavat satu. - Sramota je čime se sve služe tajkunski mediji i pojedini analitičari - navela je Brnabić i dodala da mazuta u Beogradu ima dovoljno i iznosi preko 150.000 tona, a naručili smo još 30.000 tona jer nismo sigurni da su sve lokalne samouprave uradile svoj deo posla.

- Prekinite da lažete, idete direktno suprotno interesima vaše zemlje - dodala je Brnabić.

Insipirisalo me nacionalno jedinstvo u Britaniji

Brnabić je govoreći o sahrani britanske kraljice Elizabete II istakla da je ona bila besprekorno organozovana.

- Organizacija je bila besprekorna. Neverovatno je imati taj broj zvaničnika na jednom mestu, a da sve funkcioniše kao sat. Bilo je životno iskustvo biti u Londonu ta dva dana, videti ljude koji su izašli na ulice i okupili se u tuzi, ali su slavili i njen život i posvećenost zemlji. Bilo je više od dva miliona ljudi na ulicama - navela je Brnabić.

Kako kaže, nju je to nacionalno jedinstvo inspirisalo.

- Razmišljala sam kako taj osećaj nacionalnog jedinstva preslikati ovde u Srbiji, jer uvek neko uspe da nas delimično podeli. Ja sam to vreme iskoristila i da se vidim sa velikim brojem svetski zvaničnika , sa se lično upoznam sa novom britanskom premijerkom Liz Tras i imala sam izuzetno dobar razgovor sa Stjuartom Pičom koji je njihov specijalni izaslanik za Zapadni Balkan - istakla je Brnabić.

Kaže da nije imala vremena da prati detalje, jer je raspored bio izuzetno zahtevan.

- Oni su ipak izguboli najbližeg člana porodice i nisu ni imali vremena za žalost i za tugu, već su morali da preuzmu svoje obaveze prema zemlji i koje idu uz ulogu koja im pripada. Ostaje gorak ukus jer ljudi ne razmišljaju na taj način, svi razmišljaju kako ste se obukli, šta ste rekli, imamo potpuno odsustvo empatije - navela je Brnabić.

(Kurir.rs/Pink)