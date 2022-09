POSLE POLITIČKIH PRETE I EKONOMSKI PRITISCI NA SRBIJU: Šta bi mogla da znače nova upozorenja zbog neuvođenja sankcija Rusiji

Prekid pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom, ili njihovo pauziranje, kao blaža verzija pretnje, postalo je najozbiljnija realnost koja se trenutno kuva u Evropskom parlamentu. Uslov svih uslova za Srbiju je uvođenje sankcija Rusiji.

Upravo takva poruka je ovih dana stigla iz Evropskog parlamenta, koji će, kako se navodi u nacrtu o novoj strategiji EU u procesu proširenja, zatražiti od Evropske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god ona ne uvede sankcije Rusiji.

Poruke iz različitih evropskih institucija su takve da Srbija, u suprotnom, rizikuje da izazove ne samo političke posledice, koje se tiču njenog strateškog opredeljenja za članstvo u Uniji, već i ekonomske, koje mogu dovesti u pitanje dotok finansijskih sredstava iz pristupnih fondova EU, dolazak novih stranih investicija i ostanak postojećih, upozoravaju sagovornici Kurira.

Neprijatne posledice

Ekonomista Mlađen Kovačević kaže da je izostanak stranih investicija, ali i povlačenje postojećih velika opasnost za Srbiju ukoliko se rat u Ukrajini nastavi i u narednom periodu.

- Mnogo zavisi od toga, a samim tim i od pooštravanja sankcija protiv Rusije, što je sve izvesno. Srbija bi se, u slučaju da se ostvare pretnje o blokadi našeg evropskog puta, našla u vrlo nepovoljnoj poziciji i imala bi vrlo neprijatne posledice u ekonomskom smislu. Jedna je prekid priliva finansijskih sredstava, druga je smanjenje dotoka stranih investicija i čak odlazak postojećih filijala stranih kompanija, a iz toga proizlazi i znatno smanjenje broja zaposlenih koji u njima rade. Evropa čini ogroman deo kolača kada govorimo o stranim ulaganjima u Srbiju. Sigurno da bi takvu situaciju iskoristile neke zemlje iz bližeg ili daljeg susedstva, poput Rumunije, Bugarske, Poljske i nekih drugih - objašnjava naš sagovornik.

Pristup fondovima

Istraživač Centra za društvena istraživanja Nikola Perišić upozorava da bi prekid pregovora unazadio evrointegracije Srbije i da bismo mogli da izgubimo status kandidata i viznu liberalizaciju.

- Što znači da EU ne bi razmatrala otvaranje i zatvaranje novih poglavlja sa Srbijom. Ključna posledica takve odluke može da bude dodatni rast evroskepticizma kod građana Srbije. Posledice bi bile i ekonomskog karaktera, jer bi Srbija izgubila pristup finansijskim fondovima kroz slobodnu trgovinu koje je dobila zahvaljujući potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kroz te fondove Srbija je od EU dobila oko tri milijarde bespovratnih sredstava u prethodnih 14 godina. Uz to, ne treba zaboraviti da je EU najveći trgovinski partner, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Tokom prošle godine ta ekonomska razmena je bila nešto veća od 30 milijardi evra. Druga ekonomska posledica bila bi povlačenje firmi, što bi dovelo do gubitka od oko nekoliko desetina hiljada radnih mesta - naglašava Perišić za naš list.

Rezolucija u nekoliko koraka

Neobavezujuće, ali ozbiljno upozorenje

O Nacrtu izveštaja o strategiji proširenja evroparlamentarci će raspravljati na Spoljnopolitičkom odboru EP, koji je zakazan za 13. oktobar, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije EP na glasanju, koje se očekuje u toku novembra. Iako rezolucije EP nisu pravno obavezujuće za zemlje članice niti ostale evropske institucije, stručnjaci napominju da kao politička poruka nisu ni bezazlene.

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić je za Kurir televiziju upozorila da je to je neka vrsta "političke artiljerijske pripreme u kojoj se lakše povlače radikalni potezi".

foto: Damir Dervišagić

- Ono što je prilično opasno za neki prekid pregovora jeste to što se odluke donose kvalifikovanom većinom. Ako Evropski parlament preti, on će to i uraditi. A to funkcionište tako što trećina članica, odnosno devet od 27, ili Evropska komisija, daje predlog Savetu, koji se izjašnjava o prekidu pristupnih pregovora i to kvalifikovanom većinom. Neke odluke se donose jednoglasno, uz pravo veta. Druga strana medalje je što se te odluke odnose kod otvaranja ili zatvaranja klastera i kod otvaranja i zatvaranja pregovora. U tom čitavom procesu, koji je nama bitan, odluke moraju biti jednoglasne - objasnila je ona.