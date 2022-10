VUČEVIĆ: Ogromni pritisci na predsednika Vučića, treba da na tankoj žici izdržimo da ne propadnemo

Miloš Vučević, budući potpredsednik Vlade Srbije, još uvek aktuelni gradonačelnik Novog Sada, je analizirao najvažnije političke teme u zemlji, regionu, kao i krizu u svetu izazvanom rusko-ukrajinskim ratom.

On je gostujući na televiziji Pink da su sve veći pritisci na predsednika Aleksandra Vučiča i našu zemlju nije nešto što se dešava iza kulisa, samo što je to sada ogoljena sila i pritisak je očigledan.

foto: Instagram

Potpuna radikalizacija globalnog sukoba. Nije to lokalni rat

–Ne izlazimo mi iz lakog perioda, i leto je bilo veoma složeno, ali ulazimo u još komplikovaniju ili težu jesen i ne možemo predvideti kakva će biti zima koja je pred nama. Potpuno idemo u radikalizaciju globanog sukoba, ovo nije neki lokalno-regionalni rat. Niko ne može da predvidi dokle taj rat može da ide. Ako Rusija proglasi ove teritorije za deo Ruske federacije, Moskva će tumačiti da je to napad na Federaciju i tada stvaraju uslove za neku drugu primenju oruđa, oružja. Ukrajina neće priznati taj referendum, kao ni Zapad. Svi smo izloženi dodatnim pritiscima i ucenama. Za nama je dodatno komplikovano zbog pitanja KiM. Nama je najkomplikovanije jer imamo dodatne unutrašnje probleme, koji se reflektuju na našu poziciju. Imamo priču teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica Ukranije, to ne važi za Srbiju, imamo da Moskva kaže imate primer KiM odnosno da ste vi to na Zapadu, a mi treba da izdržimo na toj tankoj žici da ne propadne- rekao je Vučević.

Zapad je ubacio u petu brzinu, velike sile štite svoje interese On je istakao da pritisak sa Zapada ubacuje u petu brzinu i da su Pariz i Berlin odredili specijalne izaslanike.

-Naravno, imate Eskobara, koji dolazi ispred najveće sile Amerike koji vuče poteze i kontroliše celi proces. I imate pritisak na predsednika Vučića i Srbiju da priznamo Kosovo kao nezavisnu državu. Znači da su granice povredive. Ako Srbija potpiše taj ključni dokument sa Kosovom, makar ga formalno ne priznala, da mi priznamo kako oni kažu političku realnost, onda bi to značilo da je ta država iz koje je ta teritorija otišla, a Kijev neće da prizna Lugarsku ili Krim ili Zaporežje. Stav Srbije je da mi ne možemo da priznamo referendume koji su održali, jer bi to značilo da mi priznajemo i da Albanci imaju isti taj modalitet kretanja ka njihovoj nezavisnosti. Moramo reći i da Rusija nije priznala nezavisnost Kosova i bila je uz Kinu fer i korektna u Savetu bezbednosti. S druge strane, danas i Rusiji odgovara da kaže ovima sa Zapada “Izvinite, vi ste otvorili Pandorinu kutiju”. I onda imamo Kataloniju, Škotsku – ističe Vučević i dodaje:

foto: Printscreen/Pink

Ne možemo da priznamo Kosovo jer bismo sebi pucali u noge

–I onda oni koji su osmislili ono što oni vide kao nezavisno Kosovo, pokušavaju da zatvore taj predmet i da je rešen, da su se Srbi pomirili s time da je Kosovo nezavisna država. I onda čujete i od nekih nevladinih organizacija i političkih stranaka u Srbiji da to već traje, ajmo na drugu stranu, lažemo sami sebe, trošimo resurse, bolje to da priznamo. Mi ne možemo da priznamo nezavisno Kosovo jer bismo sami sebe upucali u noge. Niti treba niti je moguće zamisliti da neko protera Albance preko Prokletija, već mora da se traži neki istorijski dogovor između Albanaca i Srba. I moraju da razumeju da ne mogu Albanci sve da dobiju, a Srbi sve da izgube. Pa ne mogu naše granice da se menjaju kao u Monopolu ili Riziko igrici. Jugoslaviju su razbili, jer su rekli da su granice povredive i rekli nam ne može Republika srpska krajina. A onda je došla na red Srbija kada su 1997. i 1998. godine, kada je krenuo rat na Kosovu, zaključno sa 2008. godinom rekli da ipak mogu da se menjaju granice i da to može da bude država. Jugoslavija ne mo može, Hrvatska i Bosna može, Srbija ne može, Ukrajina može da opstane. Šta je problem za nas? Nemamo nuklearno oružje, mi nismo sila. Nas ima malo, u smislu brojeva. I na nama je idealno da se testiraju stvari i pokažu mišići. Ne znam kako će to sve dalje ići i deluje da smo u nemogućnoj situaciji – naglasio je Vučević.

Sigurno će Rim tražiti svoje mesto između Pariza i Berlina

Odgovarajuči na pitanje o novoj italijanskoj vladi Vučević kaže da veruje da Italija vidi Srbiju kao iskrenog prijatelja, te da je veliki broj investicija iz Italije došao u Srbiju.

– Verujem da će buduća premijerka Italije, gospođa Meloni, tražiti najbolji odnos sa Srbijom. Pratio sam poslednje izjave Meloni mislim da ona nije radikalna desnica, već desni centar. Italija ima svoje unutrašnje izazove. Sigurno će Rim tražiti svoje mesto između Pariza i Berlina, kao veliki igrač u EU.

SNS je pokazao da su interesi Srbije važniji od interesa stranke

Vučević je govoreći o finišu političke kampanje za izbore u BiH i Republici Srpskoj rekao da Vučić ne može da podrži nikoga.

-On je predsednik svih Srba. Koga god da građani izaberu u Republici Srpskoj on će sa njima sarađivati. Koga će izabrati to je na nama da gledamo i čujemo, videćemo u nedelju uveče. Naš apel je da zadržite element sloge. Mislim da je SNS pokazao da su interesi Srbije važniji od interesa stranke. Verujem da će biti elementarne kulture i da nastave sutra da zajedno rade- naglasio je Vučević, a o novim napada predsednika Crne Gore kaže:

-Milo Đukanović je optužio da mi opet pravimo Veliku Srbiju. Za sve je kriv Vučić. Ja imam pitanje za Krivokapića, pa što vi niste potpisali temeljni sporazum sa crkvom? Kako je Dritan Abazović potpisao? A Krivokapiću se nekoliko puta kvarila olovka.

Neki članovi vlade iz SNS trebalo bi da prate politiku koju vodi šef države i stranke

-Neki su sad pojačali retoriku, da sada odigraju s nekim izjavama. Mislim da bi bilo pristojno da prate ono što radi Vučić, da mu ne kvare poziciju. Ako kurs broda ide na jednu stranu, nemojte bacati sidro na drugu stranu. Nemojte da kvarite igru i da Srbija pokaže sve karte. Čekajte da preživimo da znamo koji potez da odigramo. Ne radi se to. Pustite ga da vodi politiku i razmislite zašto neke stvari radi, zašto nekad mora da proguta žabu da bismo imali gasa. Dobra vest iz Bugarske je danas sa gasovodom.

Pitanje I za Rusiju, sedam meseci nismo uveli sankcije , šta je onda problem sa trećinom gasa

Imam pitanje i za Ruse, što smo stalno pod znakom pitanja? Ako je neko bio istrajan to je Aleksandar Vučić. Nakon sedam meseci nismo uveli sankcije. Šta je onda problem sa trećinom gasa? Treba da sačuvamo našu decu, a ne ono što nam se dešavalo u 20. veku. Mene plaši da će ovo biti hladna zima. Ono što možemo da vidimo kao odraz ozbiljnog političara je izjava Angele Merkel, koja se pita šta će biti dan posle sukoba, jer će se ovaj sukob jednog dana završiti.

nsuzivo