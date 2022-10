PREMIJERKA BRNABIĆ O LOBIRANJU HRVATSKE PROTIV SRBIJE: Ova odluka je sve promenila! Videće danas u Pragu ko je Aleksandar Vučić

Sve što Eu zamera Rusiji, to su oni juče uradili nama

BEOGRAD - Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić gostovala je jutros u jutarnjem programu gde je govorila o svim aktuelnim temama, pre svega sankcijama na kojima je protiv Srbije insistirala Hrvatska, a zbog čega je našoj zemlji onemogućen uvoz ruske nafte preko Janafa.

- Ova odluka je sve promenila. Govorila sam da će predsednik biti pod ogromnim pritiskom, danas nakon ove sramotne odluke Evropske unije, mislim da će oni biti pod baražnom vatrom. Najiskrenije mislim da će oni danas videti ko je Aleksandar Vučić. Mislim da do sada nisu videli Vučića, koji ima jake argumente kojima će da im pokaže svu njihovu bruku. To da oni iz paketa sankcija izuzmu neke članice Unije, ali da na eksplicitan zahtev Hrvatske to urade srbiji. Našoj zemlji izbijaju iz džepa stotine miliona evra - kazala je Brnabić u jutarnjem programu TV Hepi.

Premijerka dodaje da je ovo otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji.

- Sve ono što Evropska unija zamera Rusiji, to su oni juče uradili nama. Predsednik Vučić danas oko 18 časova ima sastanak sa Fon Der Lajen, i šta on može njima, evropskoj uniji da kaže.

