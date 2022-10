ZA PLATO ISPRED SKUPŠTINE DALI 1.000.000 EVRA, A VEĆ DVA PUTA PROBILI ROKOVE: Poslanicima garažu plaćamo skoro 20.000 evra!

Iako su sprski parlamentarci u prethodnom sazivu dali neverovatnih 110 miliona dinara (bez PDV) ili skoro milion evra budžetskih para na rekonstrukciju platoa ispred Doma narodne Skupštine, koji uključuje i parking, taj, naizgled nezahtevan posao, ni posle skoro godinu dana još nije završen, a početni rokovi su probijeni dva puta, ukupno čak za sedam meseci!

Naime, radovi na rekonstrukciji platoa ispred Skupštine zvanično su počeli 18. oktobra 2021. godine, ukupna vrednost ugovorenih radova je 110.637.310 dinara bez PDV, a posao je poveren JKP "Beograd putu" sa podizvođačem SZTR "Mikro. Fil. Mont Darko Filipović preduzetnik". Prvobitni ugovoreni rok za izvođenje radova bio je 150 dana iliti pet meseci, a aneksom ugovora produžen je za još 100 dana i to "zbog nepredviđenih dodatnih radova" kako je objašnjeno u Parlamentu.

Opravdanja

Međutim, i ti dodatni rokovi odavno su prošli i trenutno se za završetkom kasni skoro četiri meseca. Iako je plato napokon završen, parking kod Skupštine se tek nazire, a za vreme dok nisu mogli da ostave vozila ispred Parlamenta, narodnim poslanicima su novcem poreskih obaveznika plaćana parkirališta u javnim gradskim garažama!

Tako je za parking mesta u garaži na Obilićevom vencu od oktobra 2021. do maja 2022. godine dato 329.040 dinara, a u garaži Pionirski park u istom periodu čak 1.776.789 dinara.

Veljko Odalović, koji je bio generalni sekretar Skupštine u vreme početka radova, kaže za Kurir da je "pločnik ispred Doma narodne skupštine godinama bio devastiran".

foto: Nataša Milenković

- A stanje na parkingu, gde su se i rupe otvarale, predstavljali su jednu ružnu sliku i taj prostor je trebalo urediti. Mi smo sklopili ugovor sa JKP "Beograd put", a sve saglasnosti smo dobili od Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Plato jeste završen sa malo kašnjenja, ali imali smo problem sa podzemnim instalacijama, vodovodne i kanalizacione cevi su bile devastirane, došlo je do sleganja tla i bilo je puno šuta sa raznih lokacija. Nastao je problem i naći adekvatan kamen koji odgovara izgledom i kvalitetom, sredili smo i jarbole... - objašnjava Odalović i dodaje:

- Što se parkinga tiče, rekonstrukcijom smo dobili više desetina novih mesta, a pošto nije bilo novog saziva skupštine nije se ulazilo u proceduru dodele parking mesta. Ali, kada je bila konstitutivna sednica parlamenta, svi su se bez problema parkirali na tom parkingu. Što se tiče cene od od milion evra, mislim da je primerena onom što je moralo da se uradi i da ovaj prostor sada krasi ne samo Skupštinu već i ceo grad.

Neodgovornost

Dragan Dobrašinović, doskorašnji predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija i predsednik Pokreta Uspravna Srbija, kaže da "nije normalno da se ovakvi, najjednostavniji radovi u građevini izvode ovoliko dugo, po ovakvim cenama i još uz probijanje rokova."

- Pa nije to auto-put ili neko klizište pa da opravdamo toliko kašnjenje. Parking i plato sa kamenim pločama trebalo bi da bude prost zahvat u građevini pa mogu da pretpostavim da je ovo posledica neodgovornosti izvođača radova. Zamena vodovodnih i kanalizacionih cevi ispod platoa je samo izgovor za kašnjenje, pa kakve cevi i instalacije su očekivali ispod, ako su stare preko 70 godina? Što se tiče same cene, deluje mi da je dosta visoka. Građevinski materijali jesu poskupeli, ali ne u toj meri da opravdaju ove troškove, a podsećam da je ovaj ugovor napravljen kada još nije došlo do naglog skoka cena materijala - kaže Dobrašinović za Kurir.

12 meseci za sada traju radovi

4.500 kvadrata površina je zastora od kamenih ploča ispred Skupštine

Aleksandar Stevanović: Žalosno je da onako izgleda Plato Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Kurir da je "krajnje interesantno što radovi traju toliko dugo i po ovoj ceni". - Jedino što može opravdati ovoliko kašnjenje je da su se tokom radova pojavili neki nepredviđeni problemi, jer u Beogradu kada krenete da kopate - otkrijete svašta. Nisam upućen u projekat i zato ne mogu da raspravljam o ceni, ali činjenica je da se u Beogradu u poslednje vreme sve gradi sporo i skupo, doduše kvalitetno. Mislim da je žalosno da prostor ispred Narodne skupštine, koja je jedan od simbola grada, izgleda onako nedovršeno - kazao je Stevanović.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)