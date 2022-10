SLEDEĆE SEZONE IMAĆEMO NOVI NAFTOVOD: Nema brige za zimu 2023, dopremaćemo naftu preko Družbe!

Gradnja naftovoda ka Mađarskoj, koji treba da nas spoji sa naftovodom Družba i obezbedi jeftiniji energent, već je dogovorena sa tom državom, te bi, kako je Kurir već najavio, mogla da počne već u narednim danima. Srbija bi tako već sledeću grejnu sezonu mogla da dočeka sa dodatnim izvorom snabdevanja.

Naime, prekjuče su i zvanično predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban dogovorili sve o izgradnji naftovoda prema Mađarskoj koji će nam omogućiti snabdevanje jeftinijom uralskom sirovom naftom, povezivanjem s naftovodom Družba. To je potvrdio i portparol vlade u Budimpešti, Zoltan Kovač.

Ubrzana procedura

foto: EPA

Da će gradnja ovog naftovoda, dugog do 128 kilometara i vrednog oko 100 miliona evra, ići po ubrzanoj proceduri, te da bi mogao da bude završen i pušten u rad već krajem sledeće godine, odnosno tokom sledeće sezone, Kurir je već najavio pre nekoliko dana. A to sada potvrđuje i stručnjak za energetiku Stevica Deđanski.

- Pošto je strateška potreba da se što pre obezbedi još jedan izvor snabdevanja naftom, usled događaja sa Hrvatskom, svakako će se gledati da se taj naftovod uradi što pre. Ovo potpisivanje sa Mađarskom pokazuje brzinu reakcije države i predsednika Aleksandra Vučića, a na osnovu onoga što je Vučić rekao, da ćemo koristiti trasu gde je delom prošao Turski tok možemo realno već za 14 do 20 meseci da očekujemo završetak tog naftovoda. Tako bi, u najboljem slučaju, već sledeće zime imali rešenu situaciju - kazao je Deđanski za Kurir.

foto: Kurir Televizija

Kako podseća, najavljena je i izgradnja toka prema Draču, što je, ukazuje, još jedan dodatni izvor.

- Sve u svemu, tako bi se maltene zaokružila energetska bezbednost bukvanlno za godinu dana - konstatovao je Deđanski.

Korisno

Nebojša Atanacković, dugogodišnji član Upravnog odbora "Nafta a.d.", za Kurir kaže da su dodatne konekcije, poput ove sa Mađarskom, izuzetno korisne jer se nikada ne zna kada će i odakle trebati nafta.

foto: Beta Milan Obradović

- Koliko pak može da se završi veliko je pitanje jer ne znam koliko je čega do sada na toj trasi urađeno. Svakako je trebalo da se radi naftovod koji bi preko Mađarske pa dalje preko Austrije povezivao dotok i on je trebalo da bude većeg kapaciteta. A ako bi se sada samo pravilo do Mađarske, onda bi to sigurno moglo mnogo brže da se izgradi. Ne verujem da može za ovu sezonu, ali moguće da bi već za narednu sezonu moglo biti gotovo - kazao je Atanacković i ukazao da bi to bilo izuzetno za bolju i stabilniju snabdevenost naftom.

Kristofer Hil SAD će pomoći Srbiji da diverzifikuje snabdevanje energijom Ambasador SAD Kristofer Hil izjavio je juče da je neophodno da se Srbija odmakne od Rusije u pogledu snabdevanja energijom i da se trenutno "mnogo toga radi" da se Srbiji u tome pruži pomoć. Komentarišući najavu novog naftovoda kojim bi Srbija naftu iz Rusije dobijala kroz naftovod Družba, Hil je izjavio da se Rusija pokazala kao nepouzdan snabdevač te da će SAD "koliko mogu" pomoći Srbiji u diverzifikaciji izvora snabdevanja energijom.

I. Ž./ Foto/Source:Fonet/AP