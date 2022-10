MODEL DVE NEMAČKE DAJE PROSTOR ZA VELIKU ALBANIJU I MALU SRBIJU? Diplomata objasnio šta znači ova podela: Menja se sve potpuno!

Karijerni diplomata Zoran Milivojević istakao je da nema pritiska na prištinsku stranu, te da je model dve Nemačke potpuno neprimenjiv na slučaj KiM.

Ta 2024. godina koja se pominje kao granica za priznanje tzv. Kosova sam pokazuje kolike su ambicije SAD i Evrope.

- Pominjanje ove 2024. godine pokazuje se koje su ambicije američke administracije. To je godina izbora i svakako da se na ovome pokazuje koliko je pitanje Kosova i Metohije važno - kaže Zoran Milivojević.

Model dve Nemačke podrazumeva model državnosti tzv. Kosova i to je završena priča. Ona bi ušla u UN, kaže Milivojević.

foto: Kurir televizija

- U tom slučaju se menja i međunarodni položaj Srbije, ona bi onda bila nova država i imala bi nov međunarodni položaj i to bi imalo posledice u regionu. Njen međunarodni položaj bi bio oslabljen. Ljudi moraju da znaju šta to podrazumeva. To znači manja i drugačija Srbija i nova članica UN bez KiM - kaže Milivojević.

On je podvukao da je to činjenica i da u tom delu nemački model nije prihvatljiv.

- On je nastao kao rezultat svetskog rata, a drugo radi se o istom narodu, pa su bile težnje sa obe strane da se to desi. U našem slučaju to bi stvorilo uslove za Veliku Albaniju i malu Srbiju - kaže Milivojević.

Kurir.rs

