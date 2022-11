(UŽIVO) KURIR TV PRATI DEŠAVANJA NA KIM SA LICA MESTA! Garić: Postoji 30% šanse da dođe do sukoba i sve je u rukama Kurtija

Situacija na Kosovu i Metohiji se sve više usložnjava, a narednih nekoliko dana će biti ključni i najteži u poslednjih deset godina, zbog terora koji nad Srbima vrši vlast Aljbina Kurtija.

Reporteri Kurira Darko Mirković i Emir Ličina direktno su sa terena iz Kosovske Mitrovice dali prve informacije o trenutnim dešavanjima tamo.

- Danas u popodnevnim satima pojavila se vest koja je uznemirila javnost, a to je da su specijalne jedinice ROSU krenule nka Kosovskoj Mitrovici. Mada ta vest je brzo demantovana. Specijalne jedinice kosovske policije su smeštene u tzv. bazi "Belvadere" i obično odatle kreću na put severa. Očigledno je da su ta vozila u nekom trenutku i napustila to područje. Što se tiče same bezbednosti Kosovske Mitrovice, videli smo da su na mostu, koji razdvaja severni i južni deo grada, bile prisutne jedinice KFOR-a i italijanski karabinjeri. Malo iznenađenje je su predstavljali džipovi Euleksa koji su patrolirali ulicama grada - rekao je Mirković.

- Niko ne zna da li su viđene jedinice ROSU na severu Kosovske Mitrovice. Niko od ljudi sa kojima smo danas razgovarali nije tu informaciju potvrdio. U Kosovskoj Mitrovici nikada više srpskih zastava nego večeras i sutra se očekuje veliki broj građana koji će na taj način pokazati protest zbog svega onoga što se ovih dana dešava Srbima na Kosovu. Ljudi se ovde govore da veruju svojoj državi i da se ne plaše da će njihova sigurnost biti ugrožena - rekao je Ličina.

Gosti u studiju su bili Miloš Garić, urednik Kosovo onlajn i Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji su prokomentarisali trenutna dešavanja na Kosmetu.

Nakon pitanje voditeljke Silvije Slamnig da li postoji šansa da dođe do rata zbog nemira i trenutne situacije na Kosovu Garić je rekao da ima.

- Kada hoćemo da kažemo u nekim procentima oko 30% šansi postoji da dođe do ozbiljnih sukoba jer je to nažalost u ovom trenutku u rukama Aljbina Kurtija - rekao je Garić.

Bratina je naveo da će rata biti samo u slučaju ako to mentor Aljbina Kurtija bude želeo.

- Situacija je na Kosovu takva da ne samo da se Srbima ne ratuje. Već mislim da se ni Albancima na Kosovu ne ratuje - rekao je Bratina.

Novinarka Andrijana Glišić pratila je tokom celog dana niz sastanaka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i najvažnije detalje je iznela u večerašnjem Usijanju, što možete videti u videu ispod:

03:43 Andrijana Glišić o sastancima Vučića

Garić se potom dotakao samog Kurtija za koga smatra da ni sami ljudi u Stejt departmantu ne znaju šta da rade sa njim.

- Mi imamo situaciju u poslednjih godinu do dve dana da se oko Kurtija podigla nekakva fama i priče o njemu kako prkosi SAD, Evropi i čitavom svetu. Gura prst u oko Srbima i ponaša se samovoljno i bahato. Radi se o čoveku koji je zaista uvrteo u svoju glavu da može svima da prkosi jer po onome što izgovara i što radi izgleda da su se u muci našli i ovi ljudi u Stejt departmantu da ne znaju šta da rade sa njim. Mi sada dolazimo u situaciju da jedan Ramuš Haradinaj sada izgleda kao gospodin čovek sa njegovim vokabularom u odnosu na Kurtija - rekao je Garić.

- Zaista za nas nije važno da li je u pitanju Kurti ili neko drugi. Možda je Kurti inteligentniji od Ramuša, bolje govori i pravilnije. Mada Haradinaj je onaj koji bezpogovorno sledi američku politiku dok Kurtijeva uloga je nekako podeljena. On glumeći neku samostalnost zapravo izvodi najveći teror koji je u interesu samo onoga kome je potreban sukob i to u ovom trenutku. A u ovom trenutku nije potreban sukob jer mu nije vreme - rekao je Bratina.

