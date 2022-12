VUČIĆ UPUTIO OŠTRU PORUKU KURTIJU: Teroristički ološu, vodi računa, pazi da ne povrediš nijednog Srbina, a vas iz EU sram da bude

Predsednik Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon odluke Aljbina Kurtija da Nenada Rašića protivustavno i protivno Briselskom sporazumu imenuje za ministra za zajednice i sramne reakcije Evropske unije na taj potez.

Vučić je naglasio da je izjava Brisela sramna i da je to najblaža reč koja može da se upotrebi.

- Izbor Rašića, čoveka koji je dobio manje od 1 odsto kao i Rada Trajković koja je bila na njegovoj listi, pokazuje da žele progon, proterivanje i nestanak Srba na KiM. I sada nekoliko stvari da kažem pre zvaničnog obraćanja i sastanka sa evropskim komesarom (Oliverom) Varheljijem ako do toga uopšte dođe - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da je u pitanju "bedni antisrpski odnos" koji je pokazala EU i da je ovo što je uradio "teroristički ološ Aljbin Kurti" zaslužilo osudu.

- Ćutim mesecima i godinama, trpim gluposti od svih u regionu i svetu. Taj teroristički ološ je trebao da dobije zasluženu osudu Evropske unije. Naravno nije je dobio. Dobio je nešto što možda niko ne može da razume. I tako se stalno ponašaju, ne samo da su prekršili norme Briselskog sporazuma, međunarodnog javnog prava i sve demokratske norme - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da je to "u skladu sa interesima jedne evropske sile" koje treba neko da provede protiv Srba.

- Izabrali su najgori srpski ološ, sa dna kace, Rašića i Radu Trajković, ne postoje gori, koji ničije poverenje u Srbiji nemaju, ali imaju poverenje Aljbina Kurtija i zapadnih agentura. Misle da će time da nas uplaše. Nema problema. Možete da uništite predsednika Srbije, da organizujete proteste u Srbiji, da me ubijete. Ali za mene su Kosovo i Metohija najveća srpska svetinja. Za mene je Srbija svetinja. Bolje da me nema, nego da vam je predam u ruke, i neću vam je predati u ruke. I zato niko iz Srbije neće biti u Tirani, a vi lepo dolazite, putujte avionom, pričajte gluposti i lupetajte, svi vi iz Evrope i Zapadnog Balkana - rekao je on.

Predsednik je poručio da mogu da "baljezgaju o tome da je Srbija kriva", ali da njega to ne zanima.

- Pa da vidimo šta ćete to da napravite i kako ćete da napravite. Onda kada se sledeći put obratite Srbiji, vodite računa šta je usvojeno u Briselu, vodite računa o građanima Srbije, pošto oni nisu deveta rupa na svirali bilo kome, i neću vam dati da ih ponižavate. Srbija je svoja na svome. Imamo probleme u energetici, o čemu ću pričati u subotu građanima - rekao je Vučić, i poslao poruku Kurtiju i Briselu.

- A terorističkom ološu da poručim: vodi računa da ne povrediš nijednog Srbina, zajedno sa ovim kvislinzima koje si izabrao. Jer Srbi će znati da vam odgovore. A vi iz Evrope, sram vas bilo, a to je sitnica u odnosu na ono što želim da vam kažem - zaključio je predsednik i najavio da će se obratiti javnosti u subotu.

