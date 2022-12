SRBI U MITROVICI UZNEMIRENI ZBOG POLICIJE NA ULICAMA: Nose duge cevi, smeju se celu noć, uveče ne smemo da izađemo (VIDEO)

Situacija u mešovitom Mikronaselju u Severnoj Mitrovici umnogome se promenila od dolaska policajaca sa juga u grad na Ibru, a uprkos tvrdnjama policajaca da su ovde zbog bezbednosti, Srbi se ne osećaju ni malo bezbednim njihovim dolaskom.

Dušica Virijević za Kosovo onlajn kaže da su njena porodica i ona jako uznemireni dolaskom policajaca koji su im tokom celog dana gotovo na kućnom pragu.

- Mi ovde živimo od 2006. godine i nikada sa Albancima nismo imali problema. Normalno smo živeli sve do ovih poslednjih dana. Onog dana kada su ovde došli za nas je to predstavljalo katastrofu. Prestravljeni smo i uplašeni. Kada je komšija pitao policajce zbog čega su ovde, rekli su da su se naše komšije Albanci žalili da nisu bezbedni. Ne znam zašto jer sve ove godine smo živeli zajedno, a sada su odjednom nebezbedni - kaže Dušica.

Napominje da lično nisu imali problema sa policajcima, ali da se poslednjih večeri pojavljuju policajci sa dugim cevima što unosi dodatni nemir.

- Preko dana i nisu sa dugim cevima mada su poslednjih dana i preko dana počeli da se pojavljuju sa dugim cevima. Noću su ovde obavezno sa dugim cevima. Ne vode računa, do kasno u noć se smeju, ne zanima ih da li narod spava, da li ujutru treba da ide na posao... To je prosto iživljavanje, slikanje sa njihovim obeležjima, njihovi znakovi... Juče je bila jedna cura policajka, sve je slikala, a onda to objavljuje na društvenim mrežama i sve to je čista provokacija - rekla je Dušica.

Na pitanje da li se osećaju bezbedno i mogu li se kretati tokom noći, Dušica odgovara odrično.

- Ne, ne nikako, nema šanse. Do deset sati uveče i nekako nakon toga ne i ne bih ni pokušala, da budem iskrena. Ne možete da se krećete bezbedno kao do sada. Nekada je sin dolazio i u 2 sata nakon ponoći iz izlaska, ali sada ne - tvrdi Dušica.

Najviše je povredilo to što se nakon poslednjih upada policije izgubilo poverenje među komšijama, a to je upravo učinila policija sa objašnjenjima da su se komšije pored njih osećale nebezbedno.

- Izgleda da će se situacija mnogo promeniti. Situacija je bila drugačija ranije bilo je nekakvog poverenja jer smo stvarno normalno živeli, ali sada više nema nikakvog poverenja što se tiče njih - zaključila je Virijević.

(Kurir.rs/Kosovo online)