"PROTIV SRBIJE SE 30 GODINA VODI SPECIJALNI RAT" Politikolog objasnio o kakvoj se operaciji radi: JOŠ GORE OD HIBRIDNOG RATOVANJA!

Vlada Srbije donela je sinoć odluku da od KFOR-a na Kosovu zatraži povratak pripadnika srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju, ova odluka je podsetimo u skladu sa Rezolucijom Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1244.

Ovu odluku komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije i Zoran Milosavljević, politikolog.

foto: Kurir televizija

- Vrlo je precizno zapisano čime bi se bavile te jedinice. To je pitanje očuvanja granica, dakle stajanje na administrativnim i graničnim prelazima. Drugo, to je očuvanje kulturne baštine, a videli smo kako je Kfor uspeo da je zaštiti 2004. godine. I naravno, obezbeđenje srpskih sredina - rekao je Anđelković i dodao da su prethodne tri decenije protiv Srbije vodi ozbiljan rat.

- Da budemo iskreni, protiv Srbje se poslednjih 30 godina vodi obliljan rat u svim sferama. Rat je i na papirima i medijski i hibridni i ovakav i onakav. Sećam se devedesetih kada je Milošević sa oduševljenjem prihvatio Vens Ovenov plan, ali već posle prvih potpisanih papira smo shvatili da oni služe samo da se prevaziđe neki trenutak, da zapadni političari dobiju neke poene jer su nešto važno završili. Stvar se, nažalost, uglavnom završava na štetu Srbije i srpskog naroda - rekao je Anđelković.

foto: Kurir televizija

Milosavljević se nadovezao na sagovornika i objasnio da se vrsta rata koja se vodi protiv Srbije naziva hibridni proksi rat.

- Protiv Srbije se vodi hibridni proksi rat. To znači da se vodi svim mogućim sredstvima i to preko odabranih aktera koji su u ovom slučaju albanske strukture. Sve im se prašta. Ovo što oni rade je veoma opasno ponašanje i stvaranje atmosfere kako bi se postepeno i trajno odaljili od onoga što je potpisano. Šta sada znači ovih sedam sporazuma. Šta to znači za međunarodno javno pravo. Nastavak ove eskalacije vodi gde?

01:55 PROTIV SRBIJE SE 30 GODINA VODI SPECIJALNI RAT! Politikolog objasnio o kakvoj se operacji radi JOŠ GORE OD HIBRIDNOG RATOVANJA!

- Imamo hapšenje jednog policajca, pa sada drugog. Da li oni hoće da naprave situaciju takvu da vi prosto morate da reagujete onako kako jedino možete ne biste li zaštitili svoj narod? - rekao je Milosavljević.

Anđelković je naglasio da naše jedinice ne bi išle na Kosovo i Metohiju već da bi očuvale mir za sve narode koji žive u južnoj srpskoj pokrajini.

- Neće jedinice zamo da idu da ratuju, nego da sačuvaju mir za sve narode koji dole žive.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud