PO NALOGU PREDSEDNIKA VUČIĆA HITNO ASFALTIRAN PUT ZA ŠKOLU U VELIKOM SELU U DOLINI JADRA: Vesić objavio slike nekad i sad

Po nalogu predsednika Aleksandra Vučića po hitnom postupku asfaltiran je pristupni put za osnovnu školu u Velikom Selu u dolini Jadra, objavio je na svom Fejsbuk profilu Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

On je ukazao da je pre tri dana, 22. decembra, predsednik Vučić primio pismo od Svetlane Andrić iz Velikog Sela, majke troje dece, koja se požalila da je u toku asfaltiranje puta koji prolazi pored škole, ali da je pristupni put do samog ulaza u školu ostao neasfaltiran.

foto: Ministarstvo građevinarstva

- Predsednik Vučić je odmah reagovao i uputio mi zahtev da pristupni put do škole bude hitno asflatiran. Odmah sam naložio Putevima Srbije da izađu na teren, a danas, posle tri dana, dobio sam izveštaj da je afaltiranje puta završeno - rekao je Vesić.

On je istakao da čitava Zapadna Srbija, a posebno deo Podrinja, gde su Loznica i dolina Jadra, ima poseban značaj za Republiku Srbiju.

- Želimo da učinimo sve da građani ostanu da žive u ovom delu Srbije. Preduslov za to je da obezbedimo dobru povezanost putevima koja će omogućiti industrijski razvoj i dolazak novih investicija - naveo je Vesić.

foto: Printskrin/Facebook

On je podsetio da se u ovom trenutku gradi autoput od Rume do Šapca, koji će biti završen do kraja 2023. godine, a biće izgrađena i brza saobraćajnica od Šapca do Loznice.

- Kada završimo ova dva projekta od Beograda do Loznice automobilom će se stizati za 70 minuta - napisao je Vesić.

Kurir.rs/ Foto/Source:Printskrin/Facebook