TUKAO SAM SE S UBICAMA MIŠE OGNJANOVIĆA, ZNAO SAM ŠTA RADE ISPRED MOG STANA: Jovanović: Rekao sam - neću dozvoliti da me UBIJETE

Čedomir Jovanović, lider LDP, tvrdi da je bio na meti "ubica advokata Dragoslava Miše Ognjanovića" o kojima je na suđenju klanu Veljka Belivuka govorio svedok saradnik Srđan Lalić.

foto: Marina Lopičić

Advokat Goran Petronijević je, podsetimo, na suđenju Belivukovom klanu upitao Lalića da li zna nešto o likvidaciji Ognjanovića, na šta je dobio odgovor:

- Znam ulične priče, da ga je likvidirao Strahinja Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još, ako se ne varam brat od pokojnog Velibora Dunjića - rekao je Lalić.

Strahinja Stojanović, podsetimo, ubijen je 13. septembra 2020. godine na Novom Beogrdau kad aje eksplodirala bomba postavljena ispod vozačevog sedišta u njegovom automobilu.

foto: Dado Đilas

Jovanović se posle ovog svedočenja javio Kuriru uz tvrdnju da se prošlog leta, kada je došlo i do demolidanja jednog lokala brze hrane na Novom Beogradu, a o čemu su izveštavali svi mediji, zapravo potukao sa "ubicama Miše Ognjanovića".

- Tukao sam se tada sa ubucama Miše Ognjanovića zato što sam znao šta su uradili Miši i šta traže ispred mog stana. I to sam i javno tada rekao i podneo protiv njih krivične prijave. Dok su se svi mediji iživljavali opisujući me kao ludaka. Tri dana sam zvao policiju i govorio ko me čeka ispred stana, a oni su sve ignorisali. Četvrtog dana sam prišao i rekao da će morati sa mnom sada da se pobiju jer ja neću dozvoliti da me ubiju dok se sa detetom vraćam kuzći kao što su ubili Mišu - rekao je Jovanović u pisanoj izajvi za Kurir.

Podsetimo, Jovanović je bio akter incidenta od 2. juna 2021. godine kada je demoliran i jedan lokal brze hrane u blizini njegovog stana na Novom Beogradu. On je prvo navodno šutirao običan automobil, a kada je došla policija nije želeo da se smiri već je poceo da šutira i policijski automobil, tvrdeći da su sve izazvali navijači Crvene zvezde koji su ga napali.

Jovanović se ipak smirio posle reagovanja policije, a zatim je priveden u PU Novi Beograd radi davanja izjave.

(Kurir.rs.)