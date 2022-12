"CEO ŽIVOT ME PRATI KRIMINAL" Čeda Jovanović o vezama sa podzemljem: OVAKO SAM UPOZNAO LEGIJU, putevi su nam se stalno ukrštali

Ubistvo advokata Miše Ognjanovića bio je deo iskaza svedoka saradnika Srđana Lalića na suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Ubistvo advokata uznemirilo je i Čedomira Jovanovića, koji je smatrao da je on sledeća meta, jer su se, kako on tvrdi, ti isti ljudi okupljali ispred njegove zgrade.

Gost "Redakcije" bio je upravo lider LDP-a koji je prokomentarisao dosta stvari čiji su koreni u podzemlju.

Jovanović je prvo komentarisao izjavu Lalića povodom ubistva advokata Miše Ognjanovića kada je rekao da su ga ubili Strahinja Stojanović i Rade Dunjić.

foto: Kurir televizija

- Mene čitav život prati kriminal i podzemlje, a nikada nisam imao veze sa tim. Prvi put sam se sa ljudima tog profila sreo noć pred 5. oktobar, to je bilo sa Legijom i Beretkama. Nakon toga, oni su se pojavlljivali na mestima u kojima sa normalnim društvom ne bi imali šta da traže. Ukrštali su nam se putevi, ali ne po kućama u Ritopeku, već na mestima gde se odlučuje sudbina ovog društva. To je bila pobuna JSO-a, ubistvo generala Boška Buhe, pokušaji ubistva Zorana i mene, pa onda 12. mart, i sve što me pratilo dosad - rekao je Jovanović.

Nakon toga, osvrnuo se na momenat kada se zabrinuo za svoju sigurnost.

- Ja znam ko su ljudi koji su bili ispred moje zgrade, a to su oni koje je spomenuo Lalić. Ja sam se obratio policiji, ali niko nije odreagovao. Pojavili su se u istom broju, kao kada su navijači Zvezde demolirali Beton halu, došlo je 10 patrola interventne policije, jer sam ja sam kao poznati siledžija napao 4 nevine osobe koje danima sede na ulazu moje zgrade. Ta nevina deca su ljudi kojima se danas govori pred sudskim većem kao osobe koje su ubile Mišu Ognjenovića. Narednog dana, tadašnji inspektor policije je uveravao celu zemlju da sam ja pijani narkoman - rekao je političar.

On je rekao da su ti ljudi pretukli njegovog kuma i ženu Jelenu.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:21 CEO ŽIVOT ME PRATI KRIMINAL Čeda Jovanović o sukobu sa podzemljem: Polomili lobanju kumu, pretkuli mu ženu, A OVO JE EPILOG !

- Ja se nisam sukobio sa decom iz Desete beogradske gimnazije, već sa onima koji su u tom trenutku imali sudske presude za ubistva, za pokušaj ubistva, dilovanje narkotika, napade na policiju. Sa bratom čoveka koji me napao sa prijateljima, mom kumu su razbili lobanju i polomili vilicu, moju Jelenu su pretukli. Ima epilog svega toga, Rebić je propao u zemlju više ne postoji, ne znam za gospođu Hrkalović koja je nestala u akciji, Nebojša Stefanović je na prevaspitavanju u SNS - rekao je Jovanović.

