NAREDNI KORACI PRIŠTINE: Koje konsekvence očekuju Kurtija ako odbije predlog EU i formiranje ZSO?

Odlaganje pregovora, negovanje zamrznutog konflikta i manevarski prostor sve više se smanjuju kada je reč o kosovskom čvoru! Sudeći po sve konkretnijem angažmanu, Evropi i SAD je naročito stalo da se ovaj problem reši što pre.

Zbog toga ne štede na vremenu i posvećenosti visokih zvaničnika svojih administracija.

Posle niza diplomatskih poseta i Beogradu i Prištini i razgovoru o tzv. francusko-nemačkom predlogu, juče je nenajavljeno u Prištini bio i specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak. On je upozorio da će "strana koja bude odbila evropski predlog biti suočena sa smanjenom podrškom". Mada ranije nije govorio o rokovima, sada je naveo da očekuje da dođe do pomaka do marta. S druge strane, predsednik privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, kao da nije shvatio ozbiljnost upozorenja za formiranje ZSO, pa je umesto saradnje, ponovo pomenuo međusobno priznanje, a zatim rekao: "Postoji 33 briselska sporazuma. U njima ne postoji hijerarhija, a jedino sporazum o zajednici opština nije prošao ustavni test".

Koji su naredni koraci Beograda i Prištine? Koje konsekvence očekuju Kurtija ako odbije predlog EU i formiranje ZSO? Da li je moguće očekivati pomak u pregovorima do marta?

Gosti Usijanja:

Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku

Milovan Jovanović, novinar i spoljnopolitički komentator

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

