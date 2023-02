"ISPRAVLJA SE ISTORIJSKA NEPRAVDA NAD SRBIMA" Češki predsednik otkriva ISTINU o ratu u SFRJ, a evo kako je SPASAO SRPSKI AERODROM!

Nakon što je postao predsednik Češke Republike, penzionisani NATO general Petr Pavel, privukao je pažnju javnosti,a posebno Balkana. Njegova vojna služba tokom rata u Bivšoj Jugoslaviji nije sama po sebi izazvala radoznalost javnog mnjenja, već je njegovo svedočenje koje je izneo u nekadašnjem intervjuu, dalo možda potpuno novu sliku o građanskom ratu tadašnje Jugoslavije.

Svedočenje koje je Pavel izneo u jednom intervjuu komentarisali su u jutarbnjem programu Kurir televizije Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije, a u emisiju se uključio i Zoltan Dani,čuveni oficir u JNA u penziji.

- Postoji još časnih oficira koji su bili na prostoru Krajine i Bosne i Hercegovine. Oni su bili na prostoru Like gde su pobijeni rezervisti Srbi u blizini francuskog punkta o čemu je i Pevel govorio. Čovek je na samom terenu video da su Srbi sasvim drugačiji od one slike kakva je o njima stvorena. Videli su, takođe. da su hrvatske snage dosta upadale na teritoriju koja je zaštićena od strane Ujedinjenih nacija i da je stradalo dosta civila - rekao je Bosnić i dodao:

- Ova njegova izjava govori o tome da su se Srbi ponašali u skladu sa međunarodnim pravom verujući da će se i svet tako ponašati, ali to se nažalost nije desilo. Problem je što mi ovo ništa nismo koristili da bi procesuirali te i takve u međunarodnom sudu pravde, dok u Hrvatskoj procesuiraju nas.

Bosnić je ispričao jednu scenu iz rata u bivšoj Jugoslaviji kada je dobio informaciju upravo od češkog bataljona da će srpski aerodrom biti bombardovan!

- Bila je jedna intersantna scena. Ja sam naišao na punkt češkog bataljona na Udbini gde je postojao naš aerodrom koji je blokriao put. Rekli su mi da će aerodrom biti bombardovan! Tako sam ja preneo tu informaciju našima - rekao je Bosnić.

Dani je izjavio da nije imao priliku da se lično upozna sa bivšim NATO oficirom, a sadašnjim predsednikom Češke. Mada smatra da je on časno vršio svoju dužnost, izrazio je sumnje u prave motive njegovog iznošenja istine.

- Nažalost nisam imao priliku da ga upoznam jer sam bio u PVO jedinicama koje su bile raspoređene na drugom mestu. On je stao između sukobljenih strana kako bi ih razdvojio. Civili su ga pitalo zašto im ne pomogne, kad vidi šta im hrvatske formacije rade, on je rekao da oni ne smeju da otvaraju vatru. Govorio je o stradanjima civila koji su bili na tim područjima i pokušavao je nekako tim ljudima da pomogne - reako je Dani i dodao:

- Sad je pitanje zbog čega je on to tako rekao. Da li samo zato što ga peče savest ili postoji neki drugi razlog. Možda da bi omekšali prema NATO savezu i pružili mu ruku, da bi mi videli kako nas NATO ne mrzi, već da su oficiri samo ispunjavali svoju dužnost. To je možda i dobro jer to znači da nas neće bombardovati, a stalno nam postavljaju neke uslove.

