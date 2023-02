"SADA ĆETE MALO BEZ DIREKTORSKIH FUNKCIJA, KRENULO JE ČIŠĆENJE!" Vučić najavio velike promene!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u intervjuu za Nacionalni dnevnik na TV Pink govorio o aktuelnim dešavanjima u Srbiji.

Vučić je pomenuo i primer "stručnjaka iz POKS-a", koji je ga je "optuživao da je izdajnik", a imao pozicije u državnim preduzećima.

- Krenulo je čišćenje, sada ćete malo bez direktorskih funkcija, pa ćete na sledećim izborima to da promenite. Hajte malo da moral vratimo u politiku. Moral postoji u politici, ali oni imaju problem sa time. Oni ne razumeju da postoje ljudi koji žive za to da se bore za svoju zemlju. Ne razumeju da neko nema račune u inostranstvu i zemlji, sem regularnog tekućeg računa. Oni te ne razumeju, i zato i ne veruju u sve to, i kada optužuju polaze od sebe. Autoprojekcija je čudo. Zato pričaju o restoranima i svemu. Meni su pružili priliku sada da pokažem narodu kakvi su lažovi, i kakve su to besmislice jedna do druge. Ali ne možete da se odbranite od svega, ja sutra imam 14 sastnaka, kada da odgovorim na sve to. Opet su mi potrebna dva ili tri dana da dođem u skupštinu, da im pokažem - poručio je predsednik Vučić.

(Kurir.rs)