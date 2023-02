"NEĆU OD NOVOG PAZARA DA PRAVIM KOSOVSKU MITROVICU!" Ferhatović: Ugljanin ne predstavlja volju bošnjačkog naroda u Sandžaku!

Ministar odbrane tzv. Kosova Armend Mehaj objavio je fotografije pripadnika njihovih bezbednosnih snaga koji trenutno prolaze specijalnu snajpersku obuku u Jordanu.

On je naveo da će tzv. kosovske bezbednosne snage dobiti određen broj profesionalnih snajperista i da "komandose iz jedinice za specijalne operacije obučavaju jordanske kolege". Ova vest dolazi nakon navoda da su prištinske vlasti krajem 2022. godine povećale budžet za vojsku za 50 odsto.

Dok je jačanje bezbednosnih snaga očigledan prioritet prištinskih političara, Aljbin Kurti ne skriva da mu formiranje Zajednice srpskih opština to nije. Šta više, pozvao je zapadne sile da, kako kaže, ne vrše pritisak na Prištinu da prihvati formiranje ZSO.

foto: Facebook Printscreen/Armend Mehaj

S druge strane, neočekivano i nespojivo, pojavio se novi zainteresovani za model ZSO - Sulejman Ugljanin, predsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka SDA. On je pisao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i tražio je da Bošnjaci u Srbiji dobiju ista prava koja se traže za Srbe na Kosmetu kroz ZSO!

On je rekao da nije zadovoljan položajem i tretmanom Bošnjaka i da bi, kako kaže, "status bošnjačke nacionalne manjine trebalo da bude definisan po modelu koji je predviđen za formiranje ZSO na KiM".

Zbog čega Priština sprema komandose u Jordanu i time se hvale? Čime raspolažu KBS i zašto se duplira budžet za vojsku? Kako će u SAD i EU proći Ugljaninov predlog i da li je on imalo realan?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarau Jahja Ferhatović, narodni poslanik, potpredsednik Stranke pravde i pomirenja Darko Trifunović, Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost IDževad Galijašević, stručnjak za bezbednost.

foto: Kurir televiyija

Galijašević je dao definiciju komandosa.

- Komandosi su pripadnici specijalnih snaga za posebne zadatke. Taj termin je uveden pre sto godina kada su Britanci ratovali u Africi. Komandosi su ubili Osamu Bin Ladena. Oni mogu i likvidirati političke zvaničnike. Žive u gradovima kao normalni ljudi i onda se aktiviraju u odgovarajućem trenutku. Sve specijalne vojne snage koje imaju posebne psihofizičke sposobnosti i vrše specijalne zadatke mogu se nazvati komandosima - rekao je Galijašević i dodao:

- Snajperisti su specijalci koji deluju na neprijateljskom teritoriju.U slučaju Srbije to bi mogli biti snajperisti komandosi na Severu kosova ili u preševskoj dolini. Kada govorimo o snajperistima ja bih pre zaključio da je odlazak u Jordan prevashodno zasnovan na islamizaciji vojnih struktura koji bi trebalo da deluju u koordinaciji sa NATO strukturama.

Trifunović je izjavio da nije nimalo iznenađen obukom kosovskih vojnika u Jordanu jer su mnoge arapske zemlje priznale nezavsnost tzv. Kosova.

foto: Kurir televiyija

- Ja ne vidim gde tu postoji problem. Postoji veliki broj arapskih zemalja koje su priznale Kosovo i onda vrše obuku jedinica koje treba da ratuju za tu nezavisnost. Mislite da će nekoliko snajperista da napravi problem vojsci Srbije? Naravno, mi sve vreme gledamo sa velikim podcenjivanjem ono što se dešava na Kosovu, jer naše bezbednjake školuju polupismeni ljudi, dok drugu stranu školuju najprestžniji centri za obuku. Za mene nije problem islamizacija nego radikalizacija - kaže Trifunović.

Ferhatović smatra da se radi o preteranom senzacionalizmu i da kada bi se zaista vršila takva obuka, to se ne bi na ovaj način objavljivalo u medijima.

foto: Kurir televiyija

- Ono što je definitivno jeste da ukoliko se radi o nečemu ozbiljnom, ovo se ne bi obznanjivalo na ovaj način. Ovde je bilo previše senzacionalizma da bi se zapalio požar, a ja uporno govorim da treba da gasimo požar i zato nijedna priča koja nije dokazana i koja treba da unese zabunu među narod nije dobra. Situacija nije nimalo laka, ali ne možete vi radikalizovati jedan narod ili jednu veru. U svakom narodu ima grupa koje mogu da budu zloupotrebljene - smatra Feratović.

Zahtev Sulejmana Ugljanina za Bošnjake u Sandžaku

Ferhatović je Ugljaninovu inicijativu za statusom Bošnjaka kakav bi Srbi na Kosovu i Metohiji trebalo da steknu formiranjem Zajednice srpskih opština ocenio kao štetan, posebno za Bošnjake.

- Ja mogu govoriti o onome što oseća bošnjaćki narod. Bošnjaci u Sandžaku su muslimani, ali oni su građani republike Srbije u onom delu Sandžaka koji joj pripada, kao što su građani Crne Gore u onom njegovom delu koji pripada Crnoj Gori. Drugo to je regija suživota Srba, Bošnjaka, Albanaca i Crnogoraca. Bošnjaci ne živie samo u Sandžaku nego u celoj Srbiji. - rekao je Ferhatović i dodao:

- Gospodin Ugljaninn ima svoju političku platformu koju ne podržavaju Bošnjaci i time šteti Bošnjacima. Zašto bih ja pravio do Novog Pazara Kosovsku Mitovicu? Ili od Prijepolja, Priboja ili Sjenice. Da pravimo barijere između naroda koji živi zajedno. Bošnjaci hoće da im se obezbedi normalan život tu gde žive. Mi smo upućeni jedni na druge. To nije dobra ideja i to će najviše štete doneti Bošnjacima, jer mediji spinuju, a ljudi ne znaju da Ugljanin nije važan politički faktor u Novom Pazaru.

04:57 NEĆU OD NOVOG PAZARA DA PRAVIM KOSOVSKU MITROVICU! Fehratović: Ugljanin ne predstavlja volju bošnjačkog naroda u Sandžaku!

Trifunović se saglasio sa sagovornikom i naglasio da Ugljanin ne reprezentuje volju bošnjačkog naroda.

- Sporno je što Ugljanin ne predstavlja bošnjački narod. On hoće da politički senzacionalizmom skrene pažnju na sebe, a njegova inicijativa bi izolvovala Bošnjački narod.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud