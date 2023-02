SAMO VUČIĆ MOŽE DA SE IZBORI ZA KIM U SRBIJI I ZA RAZVOJ ZEMLJE! Ministar Vesić prozvao neodgovorne koji igraju za političke poene

Sednica skupštine o Kosovu i Metohiji pokazala je neodgovornost kod većeg dela opozicije, koju KiM ne zanima, i da samo predsednik Aleksandar Vučić može da se izbori da Kosmet ostane u Srbiji, a da Srbija nastavi da se razvija - poručio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i član Predsedništava SNS Goran Vesić.

On je ocenio da postoji mnogo neodgovornosti u opoziciji.

- Ogroman je stepen neodgovornosti opozicije, koja pokušava da iskoristi pitanje Kosova i Metohije za sticanje političkih poena, ali i za rušenje Aleksandra Vučića. Njih KiM i sudbina tih ljudi ne interesuju, to je jasno kao dan i to se videlo na sednici skupštine - rekao je Vesić za TV Hepi.

Kako je naglasio, predsednik Vučić je u parlamentu više puta jasno rekao da Srbija nikada neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova, da će se boriti, ali da mora da živi u ovom svetu i da obezbedi za svoje garađane puteve, pruge, radna mesta, ali i da sačuva Kosovo i Metohiju.

- Da li je lako, nije, ali zato to i radi predsednik Vučić. Da je lako verovatno bi to neko od njih radio - kaže Vesić.

foto: Printscreen RTS

On smatra da je opozicija u skupštini mogla da iskaže neslaganje, ali da glasa za izveštaj, kako bi se poslala poruka jedinstva, s obzirom da je reč bila o izveštaju o KiM, situaciji, broju napada na Srbe. Međutim, Vesić napominje da je želela da napadne predsednika Vučića, jer ih pitanje KiM suštinski ne interesuje.

- Da ste pitali Aljbina Kurtija šta želi da se desi, on bi nacrtao ovaj scenario: da opozicija sruši Vučića, da dođu na vlast desničari, koji su lažne patriote, koji bi Srbiju uveli u izolaciju, a onda ne bi bilo ni puteva, ni radnih mesta. To bi uništilo zemlju, i to im je Vučić i rekao - naveo je ministar.

On je poručio da predsednik Vučić i SNS odluke uvek donose u interesu Srbije, a ne stranke, a jedna od takvih odluka je bila i uvođenje cenzusa od tri odsto, kako bi parlament reprezentovao što je moguće više glasova građana.

- Svakoga ko je ušao u parlament, neko podržava, ali ljudi koji su glasali za te desne stranke, glasali su zbog propagande protiv Vučića. Govorili su da će Vučić prvog dana posle izbora uvesti sankcije Rusiji. To se, naravno, nije desilo, ali su to govorili oni koji su posle izbora tražili sankcije Rusiji - napomenuo je Vesić i podsetio na slične pokušaje opozicije da obmanu javnost uoči referenduma o ustavnim amandmanima, tvrdnjama da će se menjati deo tog akta o KiM:

- I šta se desilo - ništa. Da li je neko rekao izvini - nije. Jer je za njih svaka stvar koja se u Srbiji desi, način da napadnu predsednika Vučića. Ne interesuje ih šta stoji iza odluka. U skupštini je viđena ista matrica, - ne interesuje ih KIM, ni šta se dešava, jedino je bilo bitno da napadnu Vučića. To je bilo sinhronizovano - poručio je Goran Vesić.

Kurir.rs