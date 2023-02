(UŽIVO) VUČIĆ: Nisu se oni skupili tek tako, nije bilo slučajno, sve je bilo PLANIRANO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Predsedništva povodom pretnji smrću koje su mu upućene od strane ekstremista koji su večeras u centru Beograda organizovali protest.

Predsednik se je na početku obraćanja čestitao građanjima nacionalni praznik.

Kako je rekao danas je govoreći u Kragujevcu istakao da je avanturizam moguće kad stvarate države, a kada imate državu ona ne može da izdrži neodgovorno ponašanje.

- Nisu ovo neformalne desničarske grupe, već ih podržavaju četiri parlamentarne stranke, neki od lidera su bili na skupu. Nisu se oni skupili tek tako, nije bilo slučajno. Sve je bilo planirano. Država ne može da izdrži antidržavno ponašanje.

Vučić dodaje da je važno da u rukovodstvu države postoje ljudi koji znaju šta je država.

- Vi ste ih nazvali proruskim. Ja ne znam jesu li oni proruski, ali znam da su antisrpski, jel sve rade protiv svog naroda. Da biste voleli nekog drugog morate voleti svoj narod prvo. Kod nas postoje duboke emocije prema Rusiji i ruskom narodu, jedina smo zemlja koja nije uvela sankcije. Za razliku od njih, ja imam uverenja, ne treba neko iz Vagnera da me tapše po ramenu. Mislili su da nasiljem mogu nešto da urade. Pozivali su na najteže nasilje, ali da kažete da ste spremni na mnogo više od toga što su neredi? A šta je to ako nije krvoproliće i ubistvo? Ko vam je rekao da to radite? Po čijem nalogu? Da li mislite da je to moguće da uradite u jednoj uređenoj zemlji? Kažu "gde si sakrio Vučiću, ti si komunista zato si pobegao u Kragujevac". Nisam znao da je Kragujevac komunistički grad. Svi svoja koplja će da lome preko leđa Srbije. U toku je svetski sukob. Na nama je da sačuvamo mir i gradimo budćnost za našu decu. Nadležni državni organi preduzeće sve mere.

Predsednik je istakao da će svi koji su pretili ubistvima, neredima, batinanjem ljudima, u skladu sa zakonima Republike Srbije, odgovarati pred nadležnim organima.

foto: Printscreen/TV Pink

- Oni koji misle da mogu da sruše jednu ozbiljnu državu pretnjama sa nekoliko pušaka, svojim vezama, podrškom u novcu koji dobijaju od stranaca, pravdajući to velikim patriotizmom, takvi ne mogu da pobede Srbiju. Težak period je pred nama. U petak ili subotu sam u Minhenu gde ću razgovarati sa svetskim državnicima. Razgovori neće biti laki. Ali posle toga dolazi i mnogo dobrih vesti. Fabrike koje otvaramo, veće plate, veća primanja, veće penzije. Nikome nećemo dati da zaustavi Srbiju. Za izbore sam uvek spreman i uvek možemo da proveravamo narodnu volju.

Predsednik se prethodno sastao sa najvažnijim ljudima iz MUP, BIA, VBA i VOA, gde je razmotrio bezbednosnu situaciju u državi koja je narušena opasnim porukama izrečenim na večerašnjem skupu.

Na protestima desničara se, podsećanja radi, večeras sa bine obratio jedan od organizatora protesta Dejan Petar Zlatanović, koji je na kraju svog govora uzviknuo "Ko potpiše-njega ubiše".

I ultradesničar Damjan Knežević iz takozvanih Narodnih patrola, čiji se pripadnik Dejan Bobaček danas uputio sa snajperom na protest ispred Predsedništva, takođe je potvrdio da je njihova namera da ugroze život predsednika Vučića.

On je na protestu između ostalog izjavio: "Kunem vam se, spremni smo za mnogo više od nereda".

Kurir.rs