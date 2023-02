Fotografije dvadesetak ljudi okupljenih u prostoriji u potkrovlju na obeležavanju godišnjice nezavisnosti tzv. Kosova u Beogradu šokirale su javnost.

Proslava godišnjice proglašenja lažne države Kosovo usred Beograda je čista provokacija, ocenio je Petar Petković director kancelarije za Kosovo I Metohiju.

Da li je ovo još jedna u nizu provokacija samoproglašene lažne države, a uoči razgovora u Briselu, koji je stvarni cilj tog sastanka i šta se očekuje, da li Aljbin Kurti puca pod pritiscima, ali i da li evropski predlog za KiM otvara ili zatvara manevarski prostor za Srbiju, urednica i voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Snežana Petrović pitala je svog gosta, karijernog diplomatu Zorana Milivojevića.

- Ovo je sigurno provokacija, ali ne čudi kad je reč o prištinskoj strani. Svedoci smo politike koja se zasniva na pokušaju nametanja nečega silom preko provokacija. Na žalost, ovo ima neku podršku jer se ne bi dešavalo da nekim faktorima na Zapadu to ne odgovara. Nije čudo što se pominje EU jer je to glavni posrednik u pregovorima - započeo je izlaganje Milivojević.

Karijerni diplomata posebno je istakao odgovornost Evropske unije kao glavnog medijatora.

- Ovo je politička provokacija i podvlačim tu činjenicu i odgovornost EU za tenzije koje nastaju. Korišćena je ova godišnjica da se veriofikuje kosovska državnost. Već 15 godina imamo potvrdu da je to neuspeli projekat. Jedini način da se dođe do rešenja su racionalni pregovori koji bi doveli do kompromiisa.

02:44 OZBILJNA PROVOKACIJA KURTIJA USRED BEOGRADA Milivojević: EU je najodgovornija, niko ozbiljan NE OČEKUJE MNOGO OD BRISELA

Milivojević nema dilemu da su predstojeći pregovori, zakazani za ponedeljak u Briselu, praktično osuđeni na propast.

- Pesimista sam iz prostog razloga jer se na prištinskoj strani ne vidi otklon od politike koja vodi u ćosrksokak, u nestabilnost do ivice sukoba. Ono što smo čuli od gospodina Kurtija je da nema promene stava, a to je blokada bilo kakvog procesa i niko ozbiljan ne treba da očekuje da će Srbija odustati od svojih nacionalnih i državnih interesa, a to znači da tema formiranja ZSO bude na stolu - zaključio je MIlivojević.

