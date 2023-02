"TADIĆ JE MOLIO DA GA SPASEM DA GA ĐINĐIĆ NE PROTERA IZ SRBIJE": Milomir Marić o detaljima zbivanja iz 2003. godine

Boris Tadić posetio me je u gluvo doba noći i molio da urgiram kod tadašnjeg premijera Zorana Đinđića da ga pošalje za ambasadora u Francusku, tvrdi novinar Milomir Marić, svedočeći o događajima iz 2003.

Marić tako, kako kaže, otkriva šta se tačno događalo mesec - dva pred atentat na premijera, navodeći da nekadašnji predsednik Tadić ne govori istinu kada priča o svom odnosu sa Đinđićem.

Marić ističe da je bio upućen u celu priču o kojoj sada, na drugi način, priča Tadić.

- Došao je jedne noći kod mene i rekao mi da idem da molim Đinđića da ga ne protera iz Srbije, jer on hteo da ga pošalje u Kinu za ambasadora. On mi je tada rekao: "Znam francuski, ja bih mogao da budem u Parizu." I otišao sam kod Đinđića. To je trebalo videti, kad je ovaj krenuo na mene: "To đubre, on je otišao u Ameriku, tamo me cinkario da sam gori od Miloševića, da sam nacionalista, da sam povezan sa Surčinom, Zemunom, da švercujem cigare i drogu." Tako mi je Đinđić rekao - prepričao je Marić do detalja razgovor s premijerom Srbije.

Kako kaže Marić, bilo je sve suprotno od onog što Tadić danas tvrdi.

- Nisu Amerikanci rekli njemu da prenese pretnje Đinđiću. Naprotiv, on je pričao Amerikancima da je Zoran Đinđić nacionalista, da je gori od Miloševića, a onda je ispričao Đinđiću drugu priču. Đinđić je, međutim, dobio prave informacije - da je Tadić pričao te stvari koje su njemu, kao, rekli Amerikanci - objašnjava Marić i dodaje:

- Da njih dvojica nisu bili u takvom kontaktu, pokazuje to što je čak i povodom neke godišnjice smrti Zorana Đinđića Tadić rekao, tada je još bio predsednik, da ništa nije imao sa Đinđićem i da su oni bili dva sveta, te da Điniđić nikad nije bio popularan kao što je on.

Tadić nije odgovarao na novinarska pitanja.

Evo šta je ispričao bivši predsednik Tadić je pre nekoliko dana ispričao da je Ðinđić mesec dana pre atentata dobio "realne pretnje od američkog Stejt departmenta" zbog želje da kosovsko pitanje "vrati u međunarodnu javnost": - Ja sam zbog Molitvenog doručka bio u Vašingtonu i pozvan sam u Stejt department nakon tog Đinđićevog pisma. Imao sam ekstremno težak razgovor i dobio pretnje koje je trebalo da prenesem Ðinđiću, što sam i učinio.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)