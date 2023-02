"OVO JE KOST U GRLU KURTIJU" Šainović: Insistiraćemo na poštovanju Briselskog sporazuma u 6 esencijalnih tačaka

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče u Briselu da je sastanak bio težak, da je insistirao na formiranju Zajednice srpskih opština i da je dogovoreno da se razgovori nastave.

Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i vicepremijer Savezne Republike Jugoslavije gostovao je u jutarnjem programu u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević.

foto: Kurir tv

Na njeno pitanje kako ocenjuje obraćanje predsednika Vučića nakon završenog sastanka u Briselu, kao i na predsednikovo insistiranje na implementaciji dogovorenih sporazuma, gospodin Šainović se izjasnio.

- Znate ja razumem da ljudi dobronamerno očekuju neki pozitivan prelom ,ali mi smo u kontinuitetu pregovaranja. Nije ovo rubikon. Međunarodne okolnosti su jako neprijatne. Ne birate uslove u kojima ćete braniti Srbiju. Mi sada imamo ratne uslove u Evropi. Strategija se odnosi na ratnu pobedu koju želi i jedna i druga strana. Uspeh Srbije je da se bori za kontinuitet pregovora. Pokušaj je da se sprovede ono što je ranije dogovoreno a pod ovim pritiscima ovo je maksimum - rekao je Šainović.

Predsednik Vučić pominje tih pet sporazuma koje smo potpisali, od kojih ni jedan nije sproveden.

- To mora da se sprovede da bi smo mi potpisivali išta drugo. Mi smo ostali u situaciji koja je bila, a to nije komotna situacija. Pritisci će se nastaviti, a stojimo ovde još uvek bez novih pritisaka - kaže on, izjasnivši se po pitanju nastavka dijaloga Beograda i Prištine.

03:47 Zajednica srpskih opština organizovaće život u deset srpskih opština na KiM

- Dijalog će se odvijati opet sa istim pitanjem. Ofanziva EU je insistiranje da ne dođe do prekida. Prošli smo bez novih oštećenja i to moramo smatrati uspehom. Sve to može biti gore. Amerikanci koji orkestriraju je pitanje do koje mere će oni da usklađuju i da lome po pitanju nas i ukrajinskog rata. Držimo se situacije kakva jeste i fromiranje ZSO - rekao je.

Pojasnio je i šta tačno predstavlja ZSO i kako ona treba da izgleda.

- Ona je definisana u Briselskom sporazumu, tako da organizuje srpski život i zajednice u deset opština! U Gračanici, u Štrpcu...Zato je kost u grlu Kurtiju. Znači od zdravstva do ekonomije. Dakle, da sprska javnost ne bude udrobljena u opštinama, posebno na jugu, nego ne pokazuje termin jug sever, nego Zajednica Srpskih opština, da Srbi mogu organizovano da žive i da sprovode svoje interese. Imaju finansiranje koje se oslanja na Srbiju, i politički da deluju, da se rasprave sa kosovskom vladom jedan na jedan! Vitalni interesi Srbe obrazovanje i zdravstvo, da ono bude nezavisno, ili paralelno organizovano u odnosu na kosovku vladu i nazvo isistem - pojasniio je i naglasio:

- Neće to biti samo skup, ili udruženje - što Kurti hoće - nego materijalna osnova politike i to je definisano u Briselskom sporazumu. Zapad uvek kaže pustite istoriju. Ali nije ovo srednji vek! Ovo je sporazum koji smo mi potpisali i imamo poziciju da kažemo koji sporazum da mi sada potpišemo, a da neće imati sudbinu prethodnog - rekao je Šainović.

Napomenuo je da nisu govorili o evropskom predlogu za KiM, nego o implementaciji nečega iz prošlosti.

Kurir.rs

