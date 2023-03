UGLJEŠA GRGUR: Napadaju Braunovića zato što zastupa državnu politiku

Narodni poslanik u Skupštini Srbije Uglješa Grgur, zamenik predsednika Udruženja "Naša Drina", oglasio se povodom izjave člana Stalne radne grupe za bezbednost novinara Verana Matića koji je rekao da je "zanimljivo" što je direktor JP Srbijašume Igor Braunović, inače narodni poslanik i predsednik Udruženja "Naša Drina", odlučio da se oglasi povodom snimka njegovog razgovora sa pokojnim Brankom Stefanovićem, ocem bivšeg ministra Nebojše Stefanovića i poručio da bi bilo logičnije da se oglasi povodom telefonskog poziva u kom su upućene pretnje novinaru Dragojlu Blagojeviću.

- Povodom oglašavanja člana Stalne radne grupe za bezbednost novinara Verana Matića mogu da kažem da on kao nezainteresovano lice o snimku Igora Braunovića i Branka Stefanovića koji je pušten pred Specijalnim sudom to komentariše, a što nije u njegovoj ni nadležnosti, niti je on zainteresovano lice, niti bilo šta - kaže Grgur.

- E onda, gospodin Matić kaže "da sam na mestu Braunovića birao bih reči kada bih govorio o uništavanju snimka", i kaže da bi on imao pred sobom lik Dragojla Blagojevića kome su upućene pretnje!? Prvo, gospodin Matić paušalno iznosi da su upućene pretnje Blagojeviću, šta je rečeno navodno Blagojeviću, a Matić prenosi šta mu je rekao Blagojević. "Dragolo ti si, je l' to onaj pokojni što je umro pre godinu, a nije, nije-tek ce umreti", navodno poručuje muški glas.

Kao detektiv i kao pravnik mogu da ocenim da u ovim rečenicama što je Matić pomenuo nema nikakvog obeležja krivičnog dela ili ugrožavanje sigurnosti na šta eventualno ciljaju. Stav jedan člana 138 Krivičnog zakonika kaže: "ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine", ove u ovom citiranom niko nikome nije ugrozio sigurnost, nema pretnje, nego ima samo neke konstatacije...", kaže Uglješa Grgur.

- Ove iznete konstatacije su reči Dragojla Blagojevića koje je preneo Matić, a Blagojević je mogao da izjavi šta god hoće, ali nemamo sa kog broja mu je upućen poziv - dajte taj snimak, da čujemo. Ovo se radi samo da se oblati Igor Braunović bez ikakvog osnova jer je i policija odbacila to i Tužilaštvo. Napadi na Braunovića su samo zbog toga što zastupa politiku predsednika države Aleksandra Vučića - ističe Grgur i dodaje:

- Gospodin Matić bi trebao malo da ispita rad novinara Dragojla Blagojevića pre nego donese neke zaključke bez ijednog osnova.

(Kurir.rs)