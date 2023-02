UGLJEŠA GRGUR: Čovek koji mi je uništio život sada napada Vučića i iznosi gnusne laži

Poslanik u Skupštini Srbije Uglješa Grgur reagovao je na izjave političara i profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojana Pajtića, koji je najavio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sam organizovao skup ispred Predsedništva gde mu je prećeno smrću.

„Moram da istupim i kažem ko je Bojan Pajtić – neprikosnoveni vladar Vojvodine Srpske punih 12 godina me je 1. oktobra 2008. uhapsio kao najvećeg zločinca u grupi od 25 ljudi na čelu sa tadašnjim gradonačelnikom Zrenjanina Goranom Kneževićem, iako niko od nas u životu nije imao prekršajnu prijavu“, kaže Grgur.

On dodaje da je grupa provela godinu dana u zatvoru Specijalnog suda gde im je suđeno četiri godine.

„Svi dokazi su izvedeni i tamo gde smo prvostepenom presudom oslobođeni i potvrđena, čekali smo godinu dana na pravosnažnu presudu koja je potvrđena kao oslobađajuća. Govorim u svoje ime da mi je uništio život, uništio je moju firmu, prvu u Jugoslaviji za obezbeđenje, koja je imala 200-300 radnika, uništio ju je i sve te radnike ostavio na ulici“, rekao je Grgur.

Pobogu, ovaj slučaj je izmislio sa svojim policajcima, tvrdi poslanik.

„On je tada bio gospodar života i smrti. Dobro ga poznajem. On mi je uništio život, ali hvala Bogu, ja sam odgovoran čovek koji je na put izveo petoro dece, koji su doktori medicinskih nauka, doktori pravnih nauka, reprezentativci u sportu. Kao častan čovek koji odgovorno i savesno radi svoj posao, mogao sam da ostanem bez posla samo da sam imao uslovnu kaznu ili bilo šta, ne bih mogao da budem detektiv ili bilo šta, pa nam je čovek uništio živote. "Zahvaljujući sudiji u tom političkom procesu Maji Kovačević-Tomić, koja nije htela da se ogreši u dušu, donela je presudu po savesti i po zakonu", objasnio je Grgur.

Prema njegovim rečima, Pajtić sada napada predsednika zemlje.

„Sada ide u kampanje, željan vlasti, juriša na predsednika, govori da je to sam predsednik Vučić izmislio ispred Predsedništva, da je sam izmislio taj napad u Srebrenici. Reč je o čoveku kome jej jedino na umu da se ponovo dočepa vlasti. Osuđujem ono što je izmislio za predsednika Vučića“, istakao je Grgur.

On ponavlja da je život predsednika Vučića u opasnosti od kada je objavio rat organizovanom kriminalu i svim vrstama kriminala.

„Od tada je njegov život u opasnosti ili može biti u opasnosti. Ovo smo sada videli ispred Predsedništva, gde su krenuli sa puškom na predsednika države i sada je jedan Bojan Pajtić i koristi ono što je koristio kada je imao vlast - laži. To je njegov moto, to mogu da kažem jer sam ja njegova žrtva jer dobro znam šta ovaj čovek može da uradi i osuđujem sve što je izjavio i mislim da ga zbog toga treba tužiti, protiv njega podneti krivičnu prijavu jer ovim uznemirava građane i širi paniku lažnim vestima, ali to mu je cilj. On nema empatiju, ne sažaljeva drugog čoveka, voli samo sebe, voli vlast... Najoštrije osuđujem ono što je rekao o predsedniku zemlje kome je život u opasnosti, ali hoće da to izmisli. jer bi u tome video neku šansu da dođe na vlast, ali taj čovek više nikada neće doći ni blizu vlasti. Međutim, on kao profesor državnog pravnog fakulteta nije trebalo da iznosi takve stvari, trebalo bi da se stidi, a ja opet apelujem na sve državne organe kao narodni poslanik da što više zaštite predsednika i njegovu porodicu “, zaključio je Grgur.

(Kurir.rs / Adria.tv)