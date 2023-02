NOVI POSLANIK UGLJEŠA GRGUR POLOŽIO ZAKLETVU: Zamenio poslanika SPS koji je podneo ostavku nakon SKANDALA u Skupštini

U Skupštini Srbije danas je potvrđen mandat poslaniku Uglješi Grguru izabranom sa liste "Ivica Dačić-premijer Srbije".

Grgur je na poslaničkom mestu zamenio poslanika SPS-a Zvonimira Stevića koji je podneo ostavku, nakon što su mediji objavili da je na sednici o Kosovu gledao pornografski sadržaj na telefonu.

Novi poslanik položio je zaklevu, kako bi mogao da učestvuje u radu i glasanju.

- Moj ulazak u Skupštinu Srbije znači podrsku državotvornoj politici Aleksandra Vučića, predsednika države i Vladi Republike Srbije. Na svakom koraku braniću stavove predsednika države i stavove lidera SPS-a i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na čijoj smo se listi kao kandidati za narodne poslanike našli mi iz udruženja "Naša Drina", kaže Uglješa Grgur i dodaje:

- Igor Braunović i ja bezrezervno ćemo zastupati državne interese i interese koje vodi i sprovodi Aleksandar Vućić. Nećemo odstupati od toga, a takvu istu politiku u stopu prati i Dačić. Štitićemo interese predsednika države, to nam je glavni cilj, nećemo ćutati i opet kažem - osuđujem napad na predsednika u Skupštini, onako ne sme niko da se ponaša, može neko da se ne slaže sa njegovim mišljenjem, ali onako da krenu - to je za svaku osudu. Svi poslanici SPS-a sprovodiće državotvotnu politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić, jer on sve što radi radi na dobrobit naroda Srbije.

Kurir.rs