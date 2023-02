MINISTAR MILOŠ VUČEVIĆ: Ponoš je osvedočeni mrzitelj Srbije i špijun zapadnih ambasada

Miloš Vučević, ministar odbrane i potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke izjavio da je Zadrvko Ponoš, koji proziva SNS, osvedočeni mrzitelj Srbije.

- Pazite ko proziva SNS!? Zdravko Ponoš, osvedočeni mrzitelj Srbije, špijun zapadnih ambasada, i čovek koji je lično zaslužan za totalno uništavanje naše Vojske, za topljenje tenkova i uništavanje oružja. Autoprojekcija je čudo. Vidi čovek u svemu kombinacije koje je sam pravio za vreme vlasti "žute lopovske bande", za vreme džeparenja, burazerskih kombinacija i otimanja javnih preduzeća. Možda su oni sa svojim tadašnjim koalicionim partnerima, nakon onog istorijskog pomirenja, burazerski delili plen i bahatili se i bogatili na grbači naroda? Dobro se zna gde se provodilo, letelo privatnim avionima, zna se i šta se u koferima iznosilo - saopštio je Vučević i dodao:

- Zna se i gde su svaki put bili Ponoš i njegova bratija kada se desio martovski pogrom na Kosovu i Metohiji, kada je proglašena nezavisnost te kvazi države, kada smo gubili diplomatske borbe. Ne sekiram se ja zbog izjava jednog Ponoša, ali me sekira činjenica da kriminalci i pljačkaši države Srbije, oni koji su kršili Ustav i branili tuđe interese, nisu na mestu gde bi trebalo da budu već zagađuju javni prostor svojim lažima, i napadima na SNS i predsednika Aleksandra Vučića. Od kada on vodi našu Srbiju, niko nam nije proterivao narod, niti ga pljačkao i ponižavao. Odmereno, ozbiljno i odgovorno, u skladu sa Ustavom Srbije i interesima svih njenih građana, takvu politiku vodi naš predsednik.

Vučević naglašava da "ljudi dobro znaju ko je ko, i šta je ko uradio za Srbiju".

- A to što NATO ljubimac Ponoš u svakome vidi sebe, šibicara i džeparoša, to što nas je naoružavao ničim za neki treći svetski rat, to je sve odavno ušlo u anale političkih idiotizama. A on i dalje svojim glupostima ispisuje nove stranice - kazao je Vučević.

(Kurir.rs)