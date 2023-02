UGLJEŠA GRGUR ZA KURIR: Sramota je što je na sudu pušten snimak koji je trebalo da se uništi

- Na suđenju Dijani Hrkalović emitovan je navodni "tajni snimak" Igora Braunovića i pokojnog Branislava Stefanovića, oca bivšeg ministra Nebojše Stefanovića. To što je urađeno narodnom poslaniku i direktoru JP "Srbijašume" Igoru Braunoviću je ogromna sramota i za sud koji je pustio taj snimak iako je isti trebalo da se uništi - kaže Uglješa Grgur, narodni poslanik i zamenik predsednika Udruženja "Naša Drina" na čijem čelu je Braunović.

- Nemaju pijateta ni prema Branku Stefanoviću koji je preminuo. Tako nešto je nedopustivo, da se neko na takav način blati, sramoti, da se izmišlja i u javnosti prikazuje da je stvarno neko ko je možda počinio krivično delo - ne treba dovoditi narod u zabludu. Sve ovo praćenje, sve, javno sam rekao da je pozadina toga osveta od nekog moćnog tužioca i policajca koji na sreću više ne rade u tim službama. Sve se dešavalo kada je dvojac Hrkalović-Stefanović vedrio i oblačio u MUP - priča Grgur.

On napominje da se sve dešavalo u vreme kada se odigravalo prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića:

- To se sve događalo i kada je mnogo puta pokušan i pripreman atentat na predsednika države, kada je prisluškivan otac predsednika države, sve je ovo strašno... Nemojte da bacate maglu narodu u oči pa da puštate snimak Braunovića i pokojnog Stefanovića što je trebao da bude spaljen i uništen i što je tužulaštvo odustalo od gonjenja Braunovića jer nema ni osnova sumnje da je počinio krivično delo, nego skreću pažnju sa prisluškivanja predsednika, pokušaja atentata na njega, prisluškivanja njegove porodice... Ovo se sve radi da bi se skrenula tema sa toga, to je sramota. Insistitaću uvek i tražicu od tužilaštva da vidimo ko je prisluškivao predsednika. A za ovo sudija za prethodni postupak treba da odgovara što nije uništio snimak Braunovića gde je tužilaštvo odustalo i videlo da nema nikakvog krivičnog dela.

Grgur ističe da je svima jasno da se danas snimci mogu montirati, kao i da je montaža glasa vrlo česta pojava:

- I laik zna da sve te reči mogu da se izmene i može da se napravi montaža glasa, mogli su da rade šta god hoće i da time dovode javnost u zablud. Kao što je govorio Lenjin - "glave će nam doći mangupi iz naših redova - poručuje narodni poslanik.

- Mnogi ljudi u Srbiji su za vreme Hrkalovićke i Stefanovića stavljani na određene mjere, sve mimo zakona zbog toga isto i Dijana Hrkalović odgovara i Šušnjić koji je u grupi sa njom, bivši načelnik Policijske uprave u Novom Sadu. Čak su i opozicionim medijima nudili i davali taj snimak da objave, to je nešto strašno... Snimak koji je odbačen od tužilaštva i ne znači ništa, ali znači da se kompromituje častan čovek Braunović. Ko to radi i zašto to radi to treba ispitati i biće podnete krivične prijave i doći će se do istine. Braunović na svakom koraku i svakom mestu svim svojim znanjem i umećem vodeći "Srbijašume" štiti interese Srbije i podržava politiku Aleksandra Vučića - zaključuje Uglješa Grgur.

