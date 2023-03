SLOBA NAĐEN MRTAV DAN NAKON ŠTO JE POSLAO VAŽNO PISMO RUSIMA! Jedini Srbin koji ga je video ispričao šta je zatekao u ćeliji

Na današnji dan 2006. godine preminuo je bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević u pritvoru Haškog tribunala u Sheveningenu.

Milošević se u Hagu nalazio zbog optužbe za ratne zločine počinjene u ratovima na prostoru bivše SFRJ. U pritvoru Tribunala preminuo je od infarkta, a advokat Zdenko Tomanović koji je branio Miloševića, ispričao je šta se događalo dan pre smrti bivšeg predsednika.

foto: BAS CZERWINSKI / AFP / Profimedia

"Dan pre nego što je u ćeliji pronađen mrtav, Milošević me je zamolio da dođem nešto ranije kod njega u zatvor. Tražio je da njegovo, rukom napisano pismo, odnesem u rusku ambasadu, sa zahtevom da se to pismo preda ministru Sergeju Lavrovu. U tom pismu se žalio da ga u Tribunalu truju i tražio je da ga Rusija spase i zaštiti. Ja sam odmah predao to pismo ruskoj amabasadi, a prijem tog pisma je kasnije potvrdio i sam Lavrov. Međutim, dan kasnije Milošević je pronađen mrtav", ispričao je Tomanović pre nekoliko godina za Nedeljnik.

Tomanović je bio jedini Srbin koji je video mrtvog Miloševića u ćeliji. "Sva vrata u zatvoru su bila zatvorena, sve ćelije zatvorene, nije se čula nijedna reč, nijedan zvuk. Kada su konačno otključali njegovu ćeliju, Milošević je ležao mrtav na krevetu, prekriven delimično čaršavom, s otvorenom knjigom i naočarima na stolici pored kreveta", rekao je tada Tomanović.

foto: Nenad Kostć

Milošević je sahranjen u Požarevcu u dvorištu porodične kuće supruge Mirjane Marković. Porodica i visoki funkcioneri Socijalističke partije Srbije tražili su da bivši predsednik bude sahranjen u Beogradu uz državne počasti, međutim tadašnje gradske i državne vlasti to nisu dozvolile.

Sahrani koja je protekla bez verskog obreda, nije prisustvovao niko od članova najuže porodice, jer, kako su naveli, nisu dobili dovoljne garancije za svoju bezbednost. Telo Slobodana Miloševića dopremljeno je iz Haga u Beograd 15. marta 2006, a narednog dana kovčeg s telom je bio izložen u Muzeju "25. maj", u okviru muzejskog kompleksa u beogradskom naselju Dedinje.

Hiljade ljudi su prošle pored kovčega. Istog dana se više desetina hiljada pristalica bivšeg predsednika Srbije i Jugoslavije okupilo ispred Narodne skupštine u centru Beograda, gde je na bini bio izložen kovčeg s njegovim telom.

