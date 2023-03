"STEPINAC NE ODGOVARA ZA DOBRO ŠTO JE URADIO, NEGO ZA ZLA NA KOJE JE ŽMURIO" Štrbac: Od zločinaca prave žrtve, od žrtava zločince

Skandalozna konferencija o liku i delu kardinala Alojzija Stepinca, koji je sarađivao s rukovodstvom ozloglašene NDH u Drugom svetskom ratu, učestvovao u nasilnom pokatoličenju velikog broja Srba, ali i zatvarao oči na užase koji su se dešavali u koncentracionim logorima u Hrvatskoj, ipak je održana 21. marta u Evropskom parlamentu, uprkos protestnom pismu koje je uputila diplomatska misija Srbije pri EU.

Protestna pisma poslali su i Institut "Diana Budisavljević", više nevladinih organizacija i istoričari iz Italije, Kanade i SAD.

Za veličanje ovog osuđenog zločinca postarala se hrvatska evroposlanica Željana Zovko, inače iz redova Hrvatske demokratske zajednice premijera Andreja Plenkovića.

Ona je čak poručila da Stepinca treba što pre proglasiti za sveca, a za protestne note iz Srbije je rekla "da je ne zanimaju, da se tema politizuje i da je njeno ignorisanje srpskog stava najbolji odgovor Srbiji".

Slavko Milanović, predsednik Udruženja logoraša "Jasenovac" Beograd i Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" izložili su svoje uvide na ove sramne postupke i nepriznavanje činjenica.

- Kako je moguće da su zapadnoevropske zemlje ipak održale ovu sramnu konferenciju - upitala je voditeljka Olja Lazarević.

- Ogradili su se od sadržaja te konferencije u evropskom parlamentu. To je demokratija. Sa našeg aspekta, možemo da kažemo da je zločinac i poistovećujemo ga sa Pavelićem. Još 1998. godine njega je papa proglasio "blaženim", što znači još jedan korak do sveca. Hrvati su očekivali da će papa da ga proglasi za sveca i bilo bi tako da patrijarh Irinej nije napisao papi Franji sve ovo o čemu mi govorimo i Franja je to uvažio i formirao mešovitu komisiju koja je završena dogovorom da se nisu dogovorili. Od zločinaca se prave žrtve, a od žrtava zločinci - rekao je Štrbac.

Sagovornik Milanović se seća ovog perioda iz doba rata.

- On je blagosiljao Ustaše u doba rata. Blagosiljao je i Miroslava Filipovića Majstorovića koji je lično učestvovao u izvršenju ubijanja zločina nad Srbima, i to ne iz vatrenog oružja nego je ubijao sa tupim predmetima. On je blagosiljan od strane Stepinca. To je apsurd za nas. Kako može to da im padne na pamet? - zgrožen je Milanović, koji dodaje da je Stepinac prema činjenicama i ležao u zatvoru zbog zločina koji su dokazani.

Rane nikad neće zaceliti, nastavio je Milanović.

- Oni koji ga predlažu produbljuju naša osećanja i posle toliko godina povređuju nam duboke rane - dodao je.

Štrbac je podvukao da se godinama bavi činjenicama o dešavanjima na prostoru NDH, zbog čega je i osnovao organizaciju "Veritas" - što na lat. znači istina.ž

- Šta su dokazi šta su činjenice, to prvo sagledati. Godine 1993. po celi dan sam slušao istine sa hrvatske strane i sa srpske strane. Jednom prilikom preuzeo sam 51 srpsku žrtvu. Kada sam došao na srpsku stranu bilo je desetak kamera uključujući i strane poznate kamere koje su snimale ovu strašnu scenu. Ide snimak, a dole titl piše "opet zločesti Srbi pobiše nedužne Hrvate" to me je i povuklo da osnujem "Veritas" kako bi istinu suprotstavio drugim "istinama" - rekao je Milanović i dodao:

- Znate ko će govoriti o njegovom delu? Doveli su Jevrejku. Estred Gidman rođena u Sarajevu, a u Hrvatsku je došla tako što je istraživala spasioce Jevreja iz NDH. Ona je došla do toga da je on spasio 58 Jevreja. Ona je učestvovala u ovom skupu. Ja verujem da je on spasio toliko Jevreja, ali isto tako znam da je unesrećio mnogo više Srba, Jevreja i Roma - ističe on i nastavlja:

- U arhivama se nalazi odgovor na ono što nas muči. Nema crno-belo. Ne odgovara on za ono što je spašavao nego za ono što nije spašavao. Osuđen je jer nije istupio javno, a to što je pomogao to je njegova privatna stvar. On je trebao da istupi javno, jer je bio javna ličnost - zaključio je Milanović.

Sagovornici su prokomentarisali i sramni prikaz jezive fotografije na kojoj je napisano " srpsko porodično stablo ", a na kojoj su nacrtani leševi obešeni o drvo. Pronađena je u blizini pravoslavne crkve u Vinkovcima, saopštila je juče u hrvatskom Saboru Dragana Jeckov iz Samostalne Demokratske Srpske Stranke.

