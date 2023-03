"SUMNJAM DA SE U NEKOM GRADU U EVROPI PRAVE 3 MOSTA ODJEDNOM" Gradonačelnik Đurić: Ovim u potpunosti premošćujemo reku Dunav

U subotu se navršava tačno 24 godine kako je srušen prvi, od tri mosta, tokom NATO agresije, u Novom Sadu.

Novosadjani i danas kažu da ne zaboravljaju da su, ne tako davno, bili grad bez mostova i ikakve perspektive.

Medjutim, danas je lice tog grada potpuno drugačije, za tri godine taj grad dobija čak tri nova mosta preko Dunava, a put izmedju Beograda u Novog Sada, maksimalno je skratio voz Soko.

Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada gostovao je u jutarnjem programu Redakcija i ispričao šta se promenilo iz vremena 1999. godine, do sada.

foto: Kurir tv

Đurića se prisetio dešavanja tokom bombardovanja Novog Sada 1999. godine.

- U subotu je prvi april obeležavanje dana kada su nam srušili prvi most koji je srušen u NATO agresiji - Varadinski most. Poginuo je naš sugrađanin koji se vraćao sa posla, supruga mu je bila trudna i nikad je više nije video. Obeležavamo ovaj dan na tužan način sa njegovom porodicom. Ne možemo da zaboravimo na srušena sva tri mosta, na gađanje rafinerije preko 20 puta, na gađanje televizije Novi Sad. Kada nismo imali mostove, vojska je prevozila ljude na drugu stranu, čamcima, slavlje je bilo kada je stavljen pontonski, privremeni most i drago mi je što svako mest oobeležava to mesto kao tragediju koja nas je zadesila. Ima sve više ljudi i to ljudi raznih generacija koji su svesni i prisutni na tim događajima. To je kultura koju moramo da negujemo, i da nikad ne zaboravimo - rekao je.

02:37 SUMNJAM DA SE U NEKOM GRADU U EVROPI PRAVI 3 MOSTA ODJEDNOM Gradonačelnik Đurić: Ovim planovima premošćujemo reku Dunav

Osvrnuo se na vedriji ugao današnjih dešavanja u Novom Sadu - izgradnju novih mostova.

foto: Kurir tv

- Nismo mogli da sanjamo, ali sumnjam da i jedan grad u Evropi gradi tri mosta u jednom momentu. Pritom, premošćujemo reku Dunav, ne neku malu reku. Dobićemo pešački biciklistički most, moći će liftom sa tog mosta da se ide na Petrovaradinsku tvrđavu. Imamo preko 110 kilometara biciklističkih staza. Drugi most koji se gradi je u okviru fruškogorskog koridora, i četvrti most je produžetak Bulevara Evrope, a prvi put se spominje u planskim knjigama Novog Sada 1934. godine, no da bi on bio tu, treba prvo da se izgradi Bulevar Evrope, koji će se spajati sa autoputem, i ovo je most koji će biti tranzitni. On će se na sremskoj strani uključivati u fruškogorski koridor - rekao je Đurić, istakavši da je država sada izuzetno jaka, а da ćemo važnost ovih mostova shvatiti tek kasnije.

foto: Kurir tv

Za kraj poručuje da je priliv stanovništva u Novom Sadu ogroman, i veći je protok vozila, tako da, uprkos protestima, koji se mogu videti ovih dana u NS, Đurić poručuje da, ko ima nešto protiv planova gradnje, ode u kolonu nagužvanih vozila i da lično vide koju će dobrobit doneti planirana gradnja..

- Izgradnja će biti velika i taj most spaja autoput, a nije teretni, nego tranzitni most, što znači da nema "teškog" saobraćaja - ponovio je.

Kurir.rs

