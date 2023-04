"SLUŽBA "MI6" ŽELI DA POKVARI NAŠE ODNOSE SA RUSIJOM!" Eksperti smatraju da su tvrdnje da Srbija izvozi oružje Ukrajini ČISTA LAŽ

Uprkos i ranijim vrlo decidnim tvrdnjama da iz Srbije nije izvezeno oružje ni Ukrajini ni Ruskoj Federaciji koje su u sukobu, stigle su nove optužbe!

Britanska agencija Rojters objavila je da tajni dokumenti iz Pentagona ukazuju na to da se, kako navode, Srbija obavezala da će poslati oružje Ukrajini, ili da je to čak već i uradila. To su, međutim oštro demantovali i ministar odbrane Miloš Vučević i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ministar odbrane je rekao da je "nekome očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je namera da je uvuče u konflikt u kome nećemo da učestvujemo".

Prof. Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost, i prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli ovih optuživanja Srbije da izvozi oružje Ukrajini.

- Kome da poverujem Rojtersu? Neću veorvati sovjoj vladi nego Rojterstu? Nisam plaćenik Rojtersa ili stranih službi. Naravno da verujemo svojoj vladi. Nismo nikoga ubili, uništili ili nekoga oštetili nego smo se bavili prodavanjem svojih proizvoda koje imaju najvišu cenu na svetu. Najkurentniju cenu na svetu. Kada neko želi naše naoružanje jasno je da to vredi. Možda je neko oružje završilo na ratištu, ali to sa Srbijom nikakve veze nema jer je jasno da ne trgujemo ni sa Rusijom i Ukrajinom - rekao je Miletić.

- Treba naglasiti da je agencija Rojters pod šapom njihove obaveštajne službe MI6 (obaveštajna služba Ujedinjenog Kraljevstva). Sigurno da oni imaju udela u plasiranju informacija. Što se tiče toga da je Srbija plasirala oružje Ukrajini, ne radi se o tome da li je to tačno ili netačno. Znamo da je tako i znamo i izvora koji nam kažu da se radi o čistoj laži. Mislim da je ovaj put to bilo upućeno Ruskoj Federaciji odnosno da se pokvare naši odnosi - rekao je Bjegović.

