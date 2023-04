Gost Svetiislava Basare u emisiji "Crveni karton" na Kurir televiziji bio je Dragan Šutanovac, nekadašnji lider Demokratske stranke, a danas predsednik Saveta za strateške politike.

Šutanovac je, između ostalog, analizirao opozicione lidere u Srbiji i apostrofirao dvojicu potpuno različitih.

- Jedini koji mi zvuči kao nekadašnji članovi DS je mladi Pavle Grbović. Ima hrabrost da kaže ono što nije popularno, precizno se izjašnjava i po pitanju dogovora s Kosovom i perspektive Srbije. Postoji rezervoar građana koji ne podržavaju vlast, ali neće a priori da ne podržavaju francusko-nemački sporazum - kaže Šutanovac.

Naveo je i druge opcije koje su trenutno najdominantnije na opozicionoj sceni kod nas.

- Onda imate one koji su apsolutno protiv modernizacije Srbije i one koji su uvek za ono što dolazi spolja. Rešenje našeg sporazuma nije u Moskvi, kao što je rekao njihov ambadsador Kosovo će se rešavati kad oni pobede u ratu, a pitanje je da li će se to desiti. Ja zameram našim političarima što se ne oglašavaju po tom pitanju. Bila je čuvena krilatica da ćemo jesti korijenje. A svako ko to priča, čim završi rečenicu, ide na pečenje... Nije mi jasno da stranke koje deklarativno govore da su proevropske, nisu htele da razgovaraju s predstavnicima EU. Odbijaju predlog sporazuma, to je šizofreno, a ovde postoji visok stepen populizma koji se primio na najgori mogući način - smatra Šutanovac.

01:27 VUK JEREMIĆ OD NATOVCA I MONARHISTE POSTAO RUSOFIL I TITOISTA Šutanovac kod Basare: I sad on optužuje Vučića da je izdao Kosovo

Analizirao je i političko delovanje predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića, koga poznaje iz DS.

- Đinđić je govorio da uvek treba zastupati ispravno, makar bilo nepopularno jer će to jednom doći. Vuk Jeremić pominje da je ova vlast izdajnička, da je Vučić izdao Kosovo, a on je bio najveći natovac i najtvrđi monarhista kad sam ga upoznao. A u međuvremenu je postao rusofil i titoista. I onda se nada da ako ubedi populistički deo biračkog tela da je Vučić izdajnik, da će oni doći kod njega. Novi treći put je objavio istraživanje po kom Narodna stranka praktično ne postoji, a DSS, Dveri i Zavetnici su oko 5 posto, kao i Đilas. Osam ima SPS, a 44 ima SNS. Ta strategija ne pomaže - zaključio je Šutanovac.

