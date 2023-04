PREMIJERKA BRNABIĆ U DABLINU: Srbija je otvorena ka kapitalu i sa Istoka i sa Zapada, to je u interesu naših građana

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da se Srbija u prethodnih 10 godina u mnogome promenila i da je danas drugačija zemlja. Ona je tokom intervju na Blumbergovoj konferenciji u Dablinu istakla da se odlučila da, na poziv Aleksandra Vučića, direktno iz privatnog, sektora uđe u Vladu i pomogne svojoj zemlji.

“Srbija je pre 10 godina bila na ivici bankrota i u vrlo nezavidnoj ekonomskoj situaciji. Naša zemlja se od tada, predvođena Aleksandrom Vučićem, u potpunosti promenila. Nezaposlenost je do tada bila iznad 25 procenata, nezaposlenost mladih 51 odsto. Danas je nezaposlenost u Srbiji oko 9 procenata, imamo stabilne javne finansije. U prethodnih nekoliko godina smo svetski lideri u privlačenju direktivnih stranih investicija, prema ocenama Fajnenšl tajmsa”, rekla je premijerka.

foto: Peđa Vučković

Ona je istakla da je danas sektor informacionih tehnologija najbrže rastući sektor u našoj ekonomiji.

"Tokom 2021. svako drugo novo radno mesto u Srbiji bilo je u oblasti IT industrije. Mladi u osnovnim školama od petog razreda uče programiranje, 2017. godine smo doneli tu hrabru i važnu odluku. A od 2021. imali smo prvu generaciju osnovaca koja je završiila raj deo školovanja sa znanjem iz oblasti programiranja. Sigurna sam da ćemo rezultate te investicije videti u narednim godinama. Specijalizovana IT odeljenja su sada izuzetno popularna u srednjom školama, uložili smo više od 100 miliona evra u naučnu infrastrukturu i danas u Srbiji imamo četiri naučno tehnološka parka. Startup Genom je prvi put analizirao Srbiju pre 4 godine i ušli smo u najboljih 10 svetskih ekosistema u oblasti IT industrije i gejminga. Sve ovo govori da je Srbiji samo bila potrebna Vlada koja će imati sluha za obrazovanje neophodno za 21. vek", rekla je Brnabić.

Ona je naglasila da se prosečna plata u Srbiji u bukvalnom smislu duplirala u prethodnih nekoliko godina. To je, kako kaže premijerka, rezultat strateški pametne politike Srbije.

"Bilo je neophodno da uhvatimo korak sa svim propuštenim prilikama i popuštenim godinama. Zbog toga želimo da budemo potpuno otvoreni za sve investitore. Naš partner broj jedan u investicijama je Nemačka. U uslugama to su Sjedinjene Američke Države, dok je najveći uvoznik naših dobara Kina. To je rezultat naše otvorenosti ka svetu kako bismo učinili što bolji posao za Srbiju. Istina je da je takav pravac sve komplikovanije održati, jer se svet sve više polarizuje, ali ono što je važno jeste da mi imamo svoje principe kojih se držimo. Nama su potrebne sve investicije, iz svih krajeva sveta i trudićemo se da održimo taj kurs”, kaže premijerka.

1 / 5 Foto: Peđa Vučković

Predsednica Vlade Ana Brnabić istakla je danas u Dablinu da Srbija nije neutralna po pitanju rata u Ukrajini i da je jasno osudila rusku invaziju.

Odgovarajući na pitanja na panelu Blumberg konferencije, premijerka je napomenula da Rusija krši međunarodno pravo i da smo podržali sve rezolucije UN koje osuđuju takvo ponašanje.

"U tom pogledu smo 100 odsto uskladili svoju politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU", istakla je Brnabić i ocenila da sankcije nisu rešenje, jer pre svega pogađaju običan narod, što smo i mi osetili na svojoj koži devedesetih godina.

Sa druge strane, kako na naglasila, ljudi u Srbiji su ljuti što se isti princip poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta ne primenjuje kada je u pitanju Srbija i status Kosova i Metohije. Upravo u tome premijerka vidi dvostruke standarde Zapada.

"Mi smo među prvima osudili referendume o nezavisnosti Donjecka i Luganska", podsetila je Brnabić okupljene i navela da živimo u duboko podeljenom svetu, u kojem morate biti u potpunosti za ili ili protiv nečega.

Ističe da Beograd od početka sukoba u Ukrajini nije dostavljao oružje nijednoj zaraćenoj strani, te da se naoružanje šalje samo dozvoljenim "end juzerima", što nijedna od ovih strana nije trenutno.

Kada su Kosovo i Metohija u pitanju, premijerka naglašava da Beograd ostaje posvećen dijalogu i postizanju kompromisnog rešenja, pre svega zbog budućih generacija. Međutim, smatra da Priština opstruira pregovore.

"Prošlo je 10 godina od Briselskog sporazuma, Zajednica srpskih opština je praktično bila jedina obaveza albanske strane, a oni Zajednicu još nisu formirali", naglasila je Brnabić i ukazala na to da bez ZSO nema napretka u pregovorima.

(Kurir.rs)