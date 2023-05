ŠTA TAČNO PODRAZUMEVA NARODNI POKRET ZA DRŽAVU Matović za Kurir TV: Ne raduje me Vučićevo povlačenje sa čela SNS-a (VIDEO)

Skupština Srpske napredne stranke (SNS) na kojoj će biti izabran novi predsednik stranke i stranačko rukovodstvo, biće danas održana u Kragujevcu.

Kako je najavljeno, 4.000 delegata biraće novo rukovodstvo i doneti odluku o ulasku stranke u novi širi pokret - Narodni pokret za državu.

Gost "Usijanja" Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku, analizirao je kakve bi to posledice moglo da ima po Srbiju, ali i budućnost političke karijere aktuelnog predsednika.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Matović je izneo tvrdnje o najvažnijim informacijama sa skupa:

- Spletom okolnosti na koje nije uticao niko od nas, ovaj skup je dobio još jednu dimenziju u kojoj je postao mnogo važniji. Činjenica da se desilo ovo što se desilo na Kosovu i činjenica da će Savet bezbednosti zasedati odmah nakon skupa je ipak najvažniji utisak. To znači da je situacija do te mere eskalirala, da ćemo sada morati da razmotrimo sve opcije. Što se tiče unutrašnje politike, najvažnija informacija je da će se predsednik ipak povući sa čela SNS-a. Ta informacija me ne raduje, smatram da je najbolje rešenje da u ovim kriznim vremenima on ostane na čelu najjače partije u Srbiji - započeo je Matović, pa dodao:

- Formiranje Narodnog pokreta je druga najava koju je predsednik dao, a to bi moglo da napravi patriotsko utvrđenje koje će zajedno razgovarati o budućnosti zemlje.

01:10 ŠTA TAČNO PODRAZUMEVA STRANKA NARODNI POKRET?! Matović analizira: Cilj nastajanja toga je konkretan i izuzetno koristan

Potom je obrazložio šta tačno podrazumeva Narodni pokret, ali i ko će biti u toj stranci

- Ko će biti je zaista nezahvalno da se pretpostavlja u ovom momentu. Koncepcija i cilj nastajanja toga je apsolutno jasan i on je izuzetno koristan. To bi bila neka vrsta koalicije koja bi sadržala sve one državotvorne elemente koje su spremne da naprave minimalan konsenzus oko budućnosti naše zemlje. Tokom celog mandata predsednika Vučića bilo je napada na njega jer su videli da vodi apsolutno suverenu politiku. Napadi na njega su uvek bili bazirani da se njegova vlast obori nedemokratskim i nelegitimnim putevima. Vučić je rekao da neće biti prelazne vlade.

