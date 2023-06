LJAJIĆ: Neophodan društveni dijalog da se izađe iz trenutne političke krize

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić rekao je danas u Novom Sadu da je ta stranka "na mesec dana obustavila sve stranačke aktivnosti zbog tragičnih događaja, koji su se početkom maja dogodili u Beogradu i Mladenovcu".

foto: Socijaldemokratska partija

"To je vreme tuge i teškog bola za svakog građanina ove zemlje. Istovremeno, bio je to i period preispitivanja, da vidimo gde smo kao pojedinci, kao roditelji i kao društvo zakazali", rekao je Ljajić na Četvrtoj izbornoj skupštini novosadskog odbora SDPS.

Ljajić je naveo da su našem društvu "preko potrebne tri stvari".

"To su sistemi vrednosti na kome se to društvo razvija, stabilne i demokratske institucije bez kojih nema uspešne države i treće, društveni dogovor oko ključnih političkih, državnih i drugih važnih pitnja", naveo je on.

Govoreći o vrednostima na kojima počiva politika SDPS, Ljajić je spomenuo antifašizam, antipopulizam, solidarnost, kult znanja, rada i odgovornosti.

Ljajić je istakao i neophodnost društvenog dijaloga i oko izlaska iz trenutne političke krize, ali i oko svih ključnih pitanja, kao što je rešavanje problema na Кosovu. On je zaključio da se SDPS sprema za izbore, ma kada oni budu održani.

(Kurir.rs)