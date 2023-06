PREDSEDNIK SRBIJE PRIMIO SRBE SA KIM Rakić: Obavestili smo Vučića o situaciji u kojoj se nalaze Srbi!

Predstavnici Srba s Kosova sastali su se juče s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i tom prilikom su ga, kako je naveo lider Srpske liste Goran Rakić, upoznali s teškom situacijom u kojoj se nalaze Srbe južno i severno od Ibra.

foto: Beta Milos Miskov

- Obavestili smo predsednika da je situacija naročito otežana od upada ROSU na sever, a doneli smo i snimke na kojima se jasno vidi da naša dva uhapšena sugrađanina ni na koji način nisu učestvovali u neredima, niti su bilo koga ugrozili. Oni su jedino bili krivi što su Srbi - rekao je Rakić i dodao da su zamolili predsednika Vučića i direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića da ulože svoj autoritet kod međunarodnih predstavnika kako bi uhapšeni Radoš Petrović i Miloš Obrenović što pre bili pušteni kućama.

Povodom situacije na Kosmetu oglasio se i Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM, koji je poručio da je Kurti svojom nasilnom politikom doveo situaciju do same ivice sukoba. On je ocenio da je jasno da Kurti želi da zapali ne samo sever KiM nego ceo region, kako bi isprovocirao neodmerenu reakciju Srba, uvukao i njih i Beograd u konflikt s međunarodnom zajednicom i tako izbegao formiranje ZSO.

Petković je ukazao da Kurti radi sve da bi isprovocirao reakciju Srba na severu Kosova i Metohije.

foto: Printscreen/Kosovo-online

- Nema toga ko nije osudio Kurtija. Amerikanci su bili najglasniji, Makron je rekao da svu odgovornost za dešavanja na severu snosi Kurti i njegova nasilna politika. Do ove situacije došlo je zbog svega što je Kurti radio, dovođenjem specijalaca ROSU na sever KiM, pucanjem na nedužne ljude, izgradnjom nelegalnih baza, zabranom srpskih izbora i referenduma i sada održavanjem sramnih izbora na kojima Srbi nisu učestvovali - rekao je Petković.

On je ponovio da Kurti nikada neće formirati ZSO i da je njegova njegova ideja da protera Srbe s KiM.

- Videli ste kada su obeležavali godišnjicu Prizrenske lige, kada je Kurti rekao da to nije završen projekt, a to je fašistički projekat „velike Albanije“. Nema tu mesta za Srbe - rekao je Petković.

Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik EU, objavio je na svom Fejsbuk profilu da se nadao boljem rezultatu prošlonedeljne misije na KiM. Lajčak je naveo da su on i Gabrijel Eskobar imali cilj da istraže potencijal za političko rešenje.

- Susreli smo se s predsednicom privremenih prištinskih institucija Vjosom Osmani, premijerom Aljbinom Kurtijem i prvim zamenikom premijera Besnika Bisljimija. Diskusija je bila duga, a mi smo im preneli našu zabrinutost zbog situacije na severu i istakli potrebu za hitnom deeskalacijom. Sastali smo se i s predstavnicima Srpske liste i civilnog društva da bismo čuli i njihovo mišljenje i objasnili im zašto je važno da kosovski Srbi učestvuju na novim izborima. I u Beogradu smo imali podjednako duge i nimalo lake razgovore s predsednikom Aleksandrom Vučićem, i njemu smo predočili da bi trebalo da doprinese izlasku iz krize - napisao je Lajčak.